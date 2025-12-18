Μεσσηνία: Παρέμβαση εισαγγελέα σε μπλόκο αγροτών μετά από καταγγελίες για παρακώλυση συγκοινωνιών - Real.gr

Ο αντιεισαγγελέας Εφετών Καλαμάτας βρέθηκε πριν λίγη ώρα στο μπλόκο των αγροτών, στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα στον κόμβο της Θουρίας, έπειτα από καταγγελίες για παρακώλυση συγκοινωνιών και παρεμπόδιση διέλευσης ασθενοφόρων.

Μεσσηνία: Παρέμβαση εισαγγελέα στο μπλόκο αγροτών στον κόμβο της Θουρίας μετά από καταγγελίες για παρακώλυση συγκοινωνιών

Οι αγρότες αρνήθηκαν τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία οχημάτων έκτακτης ανάγκης, ενώ μάλιστα την ώρα της παρουσίας του εισαγγελέα πέρασαν από το σημείο δύο ασθενοφόρα.

Ο εισαγγελέας επισήμανε, ωστόσο, ότι οι αποκλεισμοί συνιστούν παράνομες πράξεις και ζήτησε να ανοίξει περαιτέρω ο δρόμος, ώστε να διασφαλίζεται απρόσκοπτα η διέλευση ασθενοφόρων και λοιπών οχημάτων έκτακτης ανάγκης.