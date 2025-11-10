Quantcast
Μεσσηνία: Πλημμύρισε η Εθνική στο ύψος των Παραδεισίων - Real.gr
real player

Μεσσηνία: Πλημμύρισε η Εθνική στο ύψος των Παραδεισίων

09:36, 10/11/2025
Μεσσηνία: Πλημμύρισε η Εθνική στο ύψος των Παραδεισίων

Πρόβλημα και στην εθνική οδό προκάλεσε η κακοκαιρία και οι βροχές των τελευταίων 24ωρων στη Μεσσηνία.

Το πρωί της Δευτέρας όπως αναφέρει το tharrosnews, σημειώθηκαν στιγμές χάους στον αυτοκινητόδρομο Καλαμάτα – Τρίπολη – Κόρινθος όταν στο ύψος των Παραδεισίων ο δρόμος έκλεισε από το νερό.

Μάλιστα σημειώθηκε και τροχαίο ατύχημα, ενώ χρειάστηκε και ο απεγκλωβισμός επιβατών.

Η κυκλοφορία αυτή τη στιγμή γίνεται από την παλιά εθνική στο συγκριμένο τμήμα και παραμένει άγνωστο πότε θα αποκατασταθεί η κατάσταση.

Καιρός: Πλημμύρες σε Βόνιτσα, Πρέβεζα από τις βροχοπτώσεις – Πού θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved