Μεσσηνία: Προβλήματα στον δρόμο Πήδημα – Αρφαρά από κατολίσθηση λόγω της έντονης βροχόπτωσης - Δείτε εικόνες - Real.gr

Προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία στο οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας, με χαρακτηριστικότερο το σημείο στον δρόμο που συνδέει το Πήδημα με τα Αρφαρά.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί επιχείρηση καθαρισμού του δρόμου Πήδημα-Αρφαρά, στο ύψος του αντλιοστασίου του Πηδήματος. Κατολίσθηση που έγινε ψηλότερα, κατέβασε έναν χείμαρρο από πέτρες και λάσπες που έπληξαν το δρόμο κάνοντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων, αναφέρει το Messinialive.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Πολιτική Προστασία και ο αντιδήμαρχος Παντελής Δρούγας, και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείος ξεκίνησαν με μηχανήματα έργου τον καθαρισμό του δρόμου από τα φερτά υλικά.

Πάνω από 30 τόνοι νερού ανά στρέμμα μέχρι τις 9 το πρωί στην περιοχή

Η καταρρακτώδης βροχή που έπεσε τα ξημερώματα στην ευρύτερη περιοχή-που ξεπερνά τους 30 τόνους ανά στρέμμα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα καταγραφές- προκάλεσε την κατολίσθηση με αποτέλεσμα ο δρόμος να θυμίζει κοίτη χειμάρρου από τους τόνους πετρών και λάσπης που έφτασαν στο δρόμο.