Μεσσηνία: 76χρονος δέχθηκε άγρια επίθεση από τον σκύλο του - Real.gr

Αστυνομικός πυροβόλησε τον σκύλο για να σώσει τον ηλικιωμένο.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι έξω από καφετέρια λίγο έξω από την Καλαμάτα. Ο άνδρας, που είναι ο ιδιοκτήτης του σκύλου, πλησίασε τον περιφραγμένο χώρο όπου βρίσκεται ο σκύλος ώστε να περιποιηθεί τις πληγές του. Σύμφωνα με βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, το σκυλί του επιτέθηκε και τον δάγκωνε για αρκετή ώρα.

Μια γυναίκα που άκουσε τις φωνές κάλεσε το ΕΚΑΒ, ενημερώνοντας για επίθεση σκύλου. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί.

Ο ιδιοκτήτης του σκύλου, μη αντέχοντας τον πόνο από τα δαγκώματα, προέτρεψε τον έναν αστυνομικό να πυροβολήσει ώστε να σωθεί η ζωή του.

Τότε ο αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε το σκυλί, ενώ το ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματισμένο άνδρα στο νοσοκομείο. Το θύμα φέρει σοβαρά τραύματα στα χέρια.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και την προέλευση του ζώου.