«Μετά από τόσα χρόνια ένιωσα τι θα πει απώλεια...» - Συγκινεί η κόρη του Δημήτρη Κωνσταντάρα - Real.gr

Η νεκρώσιμος ακολουθία για τον Δημήτρη Κωνσταντάρα θα ψαλεί την Τετάρτη, 27 Αυγούστου στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α' Νεκροταφείου Αθηνών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ η οικογένεια του εκλιπόντος προτείνει αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών)-Eurobank-IBAN GR4202602150000400100392909.

Στην ίδια ανακοίνωση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αναφέρει ότι με λύπη πληροφορήθηκε τον θάνατο του δημοσιογράφου Δημήτρη Κωνσταντάρα σε ηλικία 79 χρόνων εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στη σύζυγο του Βασιλική και τα παιδιά του Παυλίνα και Λάμπρο, καθώς επίσης και σε όλους τους φίλους και τους οικείους του εκλιπόντος.

Το «αντίο» της κόρης του Παυλίνας

Το δικό της «αντίο» στον πατέρα της θέλησε να πει μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Facebook η Παυλίνα Κωνσταντάρα, δημοσιεύοντας μία οικογενειακή φωτογραφία, όπου καταγράφεται μαζί με τους γονείς της και τον αδελφό της, Λάμπρο.

Η ίδια, στη λεζάντα της ανάρτησής της, θυμήθηκε μία αντίστοιχη απώλεια που είχε βιώσει πριν από πολλά χρόνια ένας φίλος της, προσθέτοντας ότι «μετά από τόσα χρόνια ένιωσα τι θα πει απώλεια».

«Πριν πολλά χρόνια, ένας αγαπημένος φίλος έχασε το μπαμπά του. Ήμασταν κοντά στα 16 και μου είχε φανεί αδιανόητο, ανεξήγητο, τόσο σκληρό. Έκανε εκπομπή τότε ο δικός μου μπαμπάς στον 9.84 κάθε πρωί και του ζήτησα να βάλει ένα τραγούδι, να του το χαρίσω. Μετά από λίγα λεπτά άκουσα τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη: “Δεν είσαι εδώ, δεν υπάρχεις πια μες τη ζωή μου, δεν είσαι εδώ, τώρα η νύχτα μετράει την αντοχή μου, δεν είσαι εδώ, δεν είσαι εδώ”.

Απόψε που είναι η πρώτη νύχτα, μπαμπά μου, που δεν είσαι εδώ, μου ‘ρθε στο νου εκείνη η αφιέρωση και μετά από τόσα χρόνια ένιωσα τι θα πει απώλεια. Ποτέ έως σήμερα δεν είχα αναρωτηθεί εάν υπάρχει κάτι άλλο μετά, μετά από τη στιγμή που μια καρδιά σταματάει να χτυπά. Σήμερα όμως, πολύ θα ήθελα να μπορούσες να μάθεις όσα λένε τόσοι πολλοί άνθρωποι για εσένα. Τόσοι πολλοί, τόσα πολλά.

Υ.Γ.: Ευχαριστούμε από την καρδιά μας για τις κλήσεις, τα μηνύματα, τις σκέψεις. Ζητώ συγνώμη που δεν απάντησα, είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνετε», έγραψε η κόρη του Δημήτρη Κωνσταντάρα στη λεζάντα της ανάρτησής της.