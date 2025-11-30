Μετά την «Adel» νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε και πού θα χτυπήσει - Real.gr

Μετά από ένα διήμερο βελτίωσης, από τα μέσα της εβδομάδας το σκηνικό του καιρού θα χαλάσει και πάλι, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η κακοκαιρία καταφτάνει νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν με αρκετές βροχές σε πολλές περιοχές.

«Μετά από ένα διήμερο βελτίωσης, τα σημερινά δεδομένα επισπεύδουν την έλευση του συστήματος από τα δυτικά την Τρίτη προς Τετάρτη. Αύριο (σ.σ. 01.12.2025) θα έχουμε καλύτερη εικόνα για την εξέλιξη του καιρού.

Kατά τα άλλα διατηρείται το σκηνικό του καιρού με πολλές βροχές, κυρίως από τα μέσα της εβδομάδος και μετά στις περισσότερες περιοχές της χώρας» γράφει στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.



Τα έντονα καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας Adel έχουν πλέον υποχωρήσει, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Αναστασία Τυράσκη. Μόνο κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες επιμένουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, οι οποίες αναμένεται να σταματήσουν μέσα στις επόμενες ώρες.

Η εβδομάδα ξεκινάει με πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Η Δευτέρα και η Τρίτη θα κυλήσουν με γενική καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, με ηλιοφάνεια και ήπιους ανέμους.

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από Τετάρτη

Την Τρίτη το βράδυ, ένα νέο σύστημα κακοκαιρίας θα αρχίσει να πλησιάζει από τα νοτιοδυτικά. Από την Τετάρτη και για τις επόμενες μέρες, αναμένονται εκτεταμένες βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Στα δυτικά τμήματα, είναι οι περιοχές θα σημειωθούν οι πρώτες βροχές. Σταδιακά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε όλη την επικράτεια.

Οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν και την Πέμπτη, ενώ φαίνεται πως θα επιμείνουν τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή και θα προκαλέσουν ισχυρές βροχές σε αρκετές περιοχές.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-12-2025

Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα, θα αυξηθούν. Ασθενείς τοπικές βροχές στα ορεινά της Κρήτης.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα νότια ηπειρωτικά τους 19 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-12-2025

Λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές στα δυτικά, όπου στο Ιόνιο από το μεσημέρι θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-12-2025

Αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά και τα νότια θα ενταθούν.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-12-2025

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικώς στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.