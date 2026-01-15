Μεταφορά στρατιωτικού υλικού, το οποίο παραχώρησε η Ελλάδα στον Λίβανο - Real.gr

Η μεταφορά στη Βηρυτό στρατιωτικού υλικού, το οποίο αποτελεί δωρεάν παραχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία του Λιβάνου υλοποιήθηκε με επιτυχία, σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, η μεταφορά πραγματοποιήθηκε έπειτα από συνεργασία του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας με το υπουργείο Εξωτερικών και σε συντονισμό με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, στο πλαίσιο των δράσεων αμυντικής διπλωματίας της χώρας μας.

Συγκεκριμένα, αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού μετέφερε 13 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού Μ – 113, 10 οχήματα Γενικής Χρήσης STEYR 680M 2,5 τόνων, καθώς και υλικά – ανταλλακτικά για την υποστήριξή τους, στον λιμένα της Βηρυτού, όπου και διατέθηκαν στις αρχές του Λιβάνου.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε πραγματοποιήσει επισκέψεις στο Λίβανο, ενώ είχε συνάντηση στην Αθήνα με τον υπουργό ‘Αμυνας του Λιβάνου, Μισέλ Μενάσα, κατά την οποία συζητήθηκε το ζήτημα της αρωγής της Ελλάδας στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, με την δωρεάν παραχώρηση στρατιωτικού υλικού.