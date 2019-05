ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το US News ανακοίνωσε για το 2019 την κατάταξη των 600 καλύτερων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στον τομέα των Μηχανικών για το έτος 2019 (US News Education 2019 – Best Global Universities for Engineering) και το ΕΜΠ, του οποίου όλες οι Σχολές συμπεριλαμβάνονται στον τομέα των Μηχανικών, κατατάσσεται για το 2019 στην 119η θέση παγκοσμίως.