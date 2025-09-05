Quantcast
Μεταξουργείο: Ετσι έγινε το δυστύχημα με την παράσυρση άνδρα από τρένο στην Κωνσταντινουπόλεως - Real.gr
real player

Μεταξουργείο: Ετσι έγινε το δυστύχημα με την παράσυρση άνδρα από τρένο στην Κωνσταντινουπόλεως

10:16, 05/09/2025
Μεταξουργείο: Ετσι έγινε το δυστύχημα με την παράσυρση άνδρα από τρένο στην Κωνσταντινουπόλεως

Τραγικό δυστύχημα με έναν νεκρό συνέβη σήμερα το πρωί στις γραμμές του προαστιακού, στο ύψος της οδού Κωνσταντινουπόλεως, λίγο μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Ρουφ, όταν συρμός παρέσυρε πεζό, ο οποίος προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τις γραμμές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, στις 07:30 π.μ. ο οδηγός της αμαξοστοιχίας 1304, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Κιάτο με 79 επιβάτες, αντελήφθη την παρουσία ατόμου εντός της σιδηροδρομικής γραμμής στο ύψος της οδού Κωνσταντινουπόλεως, λίγο μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Ρουφ.

Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου. Λόγω του συμβάντος η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Για λόγους ασφαλείας, διεκόπη αμέσως η ηλεκτροδότηση της γραμμής. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια από την αμαξοστοιχία στις 08:30. Η παροχή ηλεκτροδότησης αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα, ενώ μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές η αμαξοστοιχία κατευθύνθηκε στο αμαξοστάσιο του Ρέντη. Λόγω του περιστατικού υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων.

«Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων», καταλήγει η ανακοίνωσή της.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Σοκαριστικό τροχαίο στο Δερβένι Θεσσαλονίκης - Νεκρός και τραυματίας - ΒΙΝΤΕΟ

Σοκαριστικό τροχαίο στο Δερβένι Θεσσαλονίκης - Νεκρός και τραυματίας - ΒΙΝΤΕΟ

08:57 05/09
Μεταξουργείο: Ετσι έγινε το δυστύχημα με την παράσυρση άνδρα από τρένο στην Κωνσταντινουπόλεως

Μεταξουργείο: Ετσι έγινε το δυστύχημα με την παράσυρση άνδρα από τρένο στην Κωνσταντινουπόλεως

10:16 05/09
Πούτιν: Κάθε ξένη δύναμη που θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία θα είναι «νόμιμος στόχος» του ρωσικού στρατού

Πούτιν: Κάθε ξένη δύναμη που θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία θα είναι «νόμιμος στόχος» του ρωσικού στρατού

10:23 05/09
Παγκόσμια συγκίνηση για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι - «Ο κόσμος της μόδας έχασε έναν πραγματικό θρύλο»

Παγκόσμια συγκίνηση για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι - «Ο κόσμος της μόδας έχασε έναν πραγματικό θρύλο»

09:45 05/09
Eurobasket 2025: Η Εθνική έστειλε... σπίτι τους Ισπανούς και τώρα Ισραήλ - FIBA: Πιο τρομακτικός από ποτέ ο Giannis

Eurobasket 2025: Η Εθνική έστειλε... σπίτι τους Ισπανούς και τώρα Ισραήλ - FIBA: Πιο τρομακτικός από ποτέ ο Giannis

08:15 05/09
Mαφία Κρήτης: Συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων - Οι συνομιλίες του «Στρατηγού» με τον «Αυστραλό»

Mαφία Κρήτης: Συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων - Οι συνομιλίες του «Στρατηγού» με τον «Αυστραλό»

09:40 05/09
Σοκ στην Ξάνθη: 30χρονος κρατούσε αιχμάλωτη για 40 μέρες 79χρονη που γνώρισε μέσω Facebook

Σοκ στην Ξάνθη: 30χρονος κρατούσε αιχμάλωτη για 40 μέρες 79χρονη που γνώρισε μέσω Facebook

09:28 05/09
Θεσσαλονίκη: Aδελφάκια 1 και 2 ετών βρέθηκαν μόνα τους στον δρόμο – Συνελήφθησαν οι γονείς τους

Θεσσαλονίκη: Aδελφάκια 1 και 2 ετών βρέθηκαν μόνα τους στον δρόμο – Συνελήφθησαν οι γονείς τους

09:49 05/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved