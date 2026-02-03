Μετέφεραν παράνομα 10 αλλοδαπούς με δύο ταξί κι ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο - Tους έπιασαν στα Μάλγαρα - Real.gr

Quantcast
Μετέφεραν παράνομα 10 αλλοδαπούς με δύο ταξί κι ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο – Tους έπιασαν στα Μάλγαρα

10:26, 03/02/2026
  • Τρεις Έλληνες οδηγοί συνελήφθησαν στα Μάλγαρα, καθώς μετέφεραν παράνομα δέκα αλλοδαπούς. Οι διακινούμενοι επέβαιναν σε δύο ταξί κι ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο.
  • Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δέκα Κινέζοι είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια από τα σύνορα της Βόρειας Μακεδονίας. Είχαν επιβιβαστεί στα οχήματα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τελικό προορισμό την Αθήνα.
  • Όλοι οι διακινούμενοι στερούνταν άδειας εισόδου και διαμονής στην χώρα μας.
Για παράνομη μεταφορά δέκα Κινέζων συνελήφθησαν, το προηγούμενο 24ωρο, τρεις οδηγοί, στην ΠΑΘΕ, στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων Θεσσαλονίκης.

Οι διακινούμενοι επέβαιναν, ανάλογα με την περίπτωση, σε δύο ταξί κι ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Συνελήφθησαν οι τρεις οδηγοί- ένας 47χρονος, ένας 48χρονος κι ένας 55χρονος (όλοι Έλληνες), και οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δέκα Κινέζοι είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια από απροσδιόριστο σημείο των συνόρων της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ επιβιβάστηκαν στα συγκεκριμένα οχήματα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχοντας ως τελικό προορισμό την Αθήνα.

Όλοι στερούνταν άδειας εισόδου και διαμονής στην χώρα μας.

