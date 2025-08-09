Μeteo: Ο χάρτης πρόγνωσης των ριπών του ανέμου - Πού ξεπέρασαν τα 120χλμ/ώρα - Real.gr

Ριπές ανέμου που ξεπέρασαν τα 120 χλμ/ώρα σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ.

Το meteo.gr παρουσίασε τις 8 ισχυρότερες ριπές ανέμου το πρωί του Σαββάτου.

Η ισχυρότερη ριπή σημειώθηκε στην κορυφή της Πεντέλης, όπου ο άνεμος έφτασε στιγμιαία τα 138 χλμ/ώρα, ενώ στα 122 χλμ/ώρα έφτασε η ταχύτητα του ανέμου στην Παξιμάδα Καρύστου.

Ισχυροί βοριάδες στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο -Στο επίκεντρο η Αττική

Όπως σημειώνεται στο meteo.gr, ενισχυμένοι θα διατηρηθούν οι βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο το Σάββατ, με τις ριπές των ανέμων να είναι ισχυρές ιδιαίτερα σε περιοχές που γειτνιάζουν με έντονη τοπογραφία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, οι ριπές των ανέμων σε Κυκλάδες, τοπικά σε Ανατολική Στερεά, Νότια Εύβοια, Νοτιοανατολική Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 09/08 τοπικά θα φτάσουν τα 90 km/h, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω χάρτη.

Χάρτης 1. Οι εκτιμώμενες μέγιστες ριπές των ανέμων (πορτοκαλί αποχρώσεις) και οι διευθύνσεις τους (μαύρα βελάκια) για τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 09/08, όπως υπολογίζεται από το υψηλής ανάλυσης αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Ιδιαίτερα για την περιοχή της Αττικής, προβλέπονται ισχυρές ριπές βορείων ανέμων που θα φτάνουν τα 90 km/h σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε ορεινούς όγκους, καθώς επίσης και στη Νότια Αττική που βρίσκεται σε εξέλιξη η δασική πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή 08/08 (Χάρτης 2).

Χάρτης 2. Οι εκτιμώμενες μέγιστες ριπές των ανέμων (πορτοκαλί αποχρώσεις) και οι διευθύνσεις τους (μαύρα βελάκια) για τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 09/08, στην περιοχή της Ανατολικής Στερεάς και της Νότιας Εύβοιας, όπως υπολογίζεται από το υψηλής ανάλυσης αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr. Στον χάρτη επισημαίνεται ενδεικτικά η περιοχή που βρίσκεται σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά.