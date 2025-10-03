Μeteo: Στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως σήμερα το πρωί - ΧΑΡΤΗΣ - Real.gr

Τα βόρεια ηπειρωτικά και νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου επηρέασε κυρίως η κακοκαιρία από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως το πρωί της Παρασκευής 03/10, όπως αναφέρει το meteo.gr/ ΕΑΑ.

Όπως προκύπτει, από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 09:20 σήμερα (Παρασκευή 03/10) καταγράφηκε στο Παρανέστι Δράμας (90 χιλιοστά). Ακόμη, όπως υπογραμμίζει το meteo.gr/ΕΑΑ. και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής βρίσκονται στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία.

Σε χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού έως τις 09:20, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις θα επηρεάσουν σήμερα Παρασκευή 3/10:

α. Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες την κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

β. Μέχρι το μεσημέρι την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Από τις πρωινές ώρες μέχρι και το απόγευμα τα Δωδεκάνησα (ειδικά την περιοχή του Καστελλόριζου έως το βράδυ).

Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες με επισήμανση για «προσοχή στις μετακινήσεις και τις οδηγίες των Αρχών», έχει απευθύνει από χθες το μήνυμα 112 προς τους κατοίκους σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική ,αλλά και σε κατοίκους των Σερρών και της Λήμνου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Νήσο #Λήμνο από τις βραδινές ώρες της 02/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 03/10/2025. ‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) October 2, 2025

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα και έως τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές. Στη Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 20 με 23 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι το μεσημέρι. Στην κεντρική Μακεδονία βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και στη συνέχεια σχετικά βελτιωμένος καιρός με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νότια τμήματα. Στη δυτική Μακεδονία κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί και στα ανατολικά από ανατολικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 και στη Θράκη έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Nεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Πιθανότητα για ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία και την Εύβοια νεφώσεις με βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και πιθανότητα για τοπικές ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Θεσσαλίας. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος με νεφώσεις κατά διαστήματα και λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 και στα νότια έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Τις πρωινές ώρες νεφώσεις με βροχές και, κυρίως στις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη, τοπικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι νωρίς το πρωί ισχυρά στα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων. Στη συνέχεια άστατος με τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές κατά τόπους.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα (ειδικά στην περιοχή του Καστελλόριζου έως το βράδυ). Στη συνέχεια σχετικά βελτιωμένος καιρός με λίγες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα βόρεια νότιοι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 και στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αστατος με νεφώσεις κατά διαστήματα και λίγες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες και στη συνέχεια βελτιωμένος καιρός με τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 04-10-2025

Αστατος καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο και πιθανώς στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 20 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 05-10-2025

Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το απόγευμα στο ανατολικό Αιγαίο, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες βροχές μικρής διάρκειας.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι στα νότια πελάγη 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 06-10-2025

Αρχικά στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία σε όλα τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στα βόρεια 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 07-10-2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και κυρίως στα κεντρικά και τα νότια μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες

Συστάσεις απευθύνει εκ νέου η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr