Quantcast
Μέτρα για τους πληγέντες σε Μάτι και Μάνδρα: Ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ τον μήνα - Όλες οι ρυθμίσεις - Real.gr
real player

Μέτρα για τους πληγέντες σε Μάτι και Μάνδρα: Ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ τον μήνα – Όλες οι ρυθμίσεις

09:53, 09/12/2025
Μέτρα για τους πληγέντες σε Μάτι και Μάνδρα: Ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ τον μήνα – Όλες οι ρυθμίσεις

Η Πολιτεία προχωρά σε μια ουσιαστική παρέμβαση για τη στήριξη των θυμάτων και των οικογενειών τους από δύο τραγωδίες που σημάδεψαν τη χώρα: Την πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο 2018 και την πλημμύρα στη Μάνδρα τον Νοέμβριο 2017.

Αυτό αναφέρει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επισημαίνοντας ότι με τις τροπολογίες που κατέθεσε αργά χτες το βράδυ στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για τις «κοινωφελείς περιουσίες, ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομιές και δωρεές προς το Δημόσιο» ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, το κράτος βάζει τέλος σε μια εκκρεμότητα ετών και προχωρά σε συγκεκριμένα μέτρα αποκατάστασης, ανακούφισης και θεσμικής προστασίας των πληγέντων.

Οι ρυθμίσεις προβλέπουν:

*Πλήρη θωράκιση των αποζημιώσεων που έχουν επιδικαστεί με δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες.

*Θεσμοθέτηση ειδικής σύνταξης ύψους 1.700 ευρώ μηνιαίως, ίσης με το τετραπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης. Δικαιούχοι είναι οι συγγενείς των θυμάτων, καθώς και οι εγκαυματίες της πυρκαγιάς στο Μάτι με εγκαύματα δεύτερου ή τρίτου βαθμού και ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω που συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Εγκαυματιών. Η σύνταξη είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με οφειλές, δεν στερεί άλλες κοινωνικές παροχές, καταβάλλεται ανεξαρτήτως εργασίας ή λήψης άλλης σύνταξης και αυξάνεται αυτόματα με την εθνική σύνταξη.

*Καθολική και αυτοδίκαιη διαγραφή οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ακόμη και για οφειλές που βρίσκονται σε ρύθμιση ή στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Επίσης για οφειλές που προέκυψαν από συμμετοχή σε διοίκηση ή εταιρική σύνθεση νομικών προσώπων. Ο ασφαλιστικός χρόνος που αντιστοιχεί στις διαγραφόμενες εισφορές διατηρείται πλήρως.

*Πλήρη υγειονομική κάλυψη για τους εγκαυματίες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και δωρεάν, εξατομικευμένη ψυχολογική στήριξη για τις οικογένειες των θυμάτων.

Με τις ρυθμίσεις αυτές, οι πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα αντιμετωπίζονται με την ίδια θεσμική φροντίδα και προστασία που ισχύει και για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Το νομοσχέδιο και οι εν λόγω ρυθμίσεις θα ψηφιστούν σήμερα από τη Βουλή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μέτρα για τους πληγέντες σε Μάτι και Μάνδρα: Ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ τον μήνα - Όλες οι ρυθμίσεις

Μέτρα για τους πληγέντες σε Μάτι και Μάνδρα: Ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ τον μήνα - Όλες οι ρυθμίσεις

09:53 09/12
Αγροτικά μπλόκα: Βαριές κατηγορίες για τα επεισόδια στην Κρήτη, χιλιάδες τρακτέρ σε Εθνικές οδούς - Συνεδριάζουν οι αγρότες στη Νίκαια

Αγροτικά μπλόκα: Βαριές κατηγορίες για τα επεισόδια στην Κρήτη, χιλιάδες τρακτέρ σε Εθνικές οδούς - Συνεδριάζουν οι αγρότες στη Νίκαια

08:05 09/12
Δημοσκόπηση Interview: Τι «δείχνει» η πρόθεση ψήφου - Οι πολίτες απαντούν για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Δημοσκόπηση Interview: Τι «δείχνει» η πρόθεση ψήφου - Οι πολίτες απαντούν για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

09:50 09/12
Δολοφονία 75χρονης στη Σαλαμίνα: «Είχε προσχεδιάσει το έγκλημα»

Δολοφονία 75χρονης στη Σαλαμίνα: «Είχε προσχεδιάσει το έγκλημα»

07:03 09/12
Πώς ο 37χρονος Στέλιος έχασε τη ζωή του σε φαράγγι στην Κρήτη - Ο περίπατος που κατέληξε σε τραγωδία

Πώς ο 37χρονος Στέλιος έχασε τη ζωή του σε φαράγγι στην Κρήτη - Ο περίπατος που κατέληξε σε τραγωδία

09:28 09/12
Η στιγμή που τουρίστας πάει να βγάλει selfie και πέφτει από γκρεμό ύψους 40 μέτρων - ΒΙΝΤΕΟ

Η στιγμή που τουρίστας πάει να βγάλει selfie και πέφτει από γκρεμό ύψους 40 μέτρων - ΒΙΝΤΕΟ

08:50 09/12
Αλέξανδρος Πασχαλάκης - Μυρτώ Μαρκάκη: Από το Παρίσι στο Καραϊσκάκη

Αλέξανδρος Πασχαλάκης - Μυρτώ Μαρκάκη: Από το Παρίσι στο Καραϊσκάκη

07:02 09/12
Παντελής Παντελίδης: Εκδικάστηκαν οι αποζημιώσεις για το μοιραίο τροχαίο - Τα ποσά που θα λάβουν η Μίνα Αρναούτη και η Φρόσω Κυριάκου

Παντελής Παντελίδης: Εκδικάστηκαν οι αποζημιώσεις για το μοιραίο τροχαίο - Τα ποσά που θα λάβουν η Μίνα Αρναούτη και η Φρόσω Κυριάκου

20:57 08/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved