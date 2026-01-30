Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει από τις 15 Μαρτίου και για δύο εβδομάδες - Real.gr

Κλειστό θα παραμείνει για 15 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την ολοκλήρωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να γίνουν οι τελευταίες δοκιμές για την επέκταση προς την Καλαμαριά, με το επιβατικό κοινό να αναμένει -όπως λέει- μια νέα ταλαιπωρία είτε μετακινείται με το μετρό, είτε όχι, καθώς θα επιβαρυνθεί γενικότερα η κυκλοφορία στο διάστημα που θα μείνει κλειστό.

Εξάλλου, με ταχείς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή του Flyover, η ολοκλήρωση του οποίου σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο, αναμένεται τον Μάιο του 2027.