Τραγωδία στο Γκάζι: Νεκρή μία 16χρονη έξω από κέντρο διασκέδασης - Real.gr

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου έξω από ένα κέντρο διασκέδασης στο Γκάζι, όπου ένα κορίτσι 16 ετών έχασε την ζωή της, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές η 16χρονη διασκέδαζε εντός του καταστήματος, αλλά κάποια στιγμή ένιωσε αδιαθεσία και βγήκε εκτός του χώρου, αλλά κατάρρευσε στη μέση του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που την μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Ο πατέρας της 16χρονης μετέβη λίγες ώρες αργότερα στο ΑΤ Ομονοίας, όπου ενημέρωσε τους αστυνομικούς σχετικά με την τραγωδία και κατέθεσε την αναγγελία θανάτου της κόρης του.

Απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου της 16χρονης αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.