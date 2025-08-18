Μια λόγχη πολιτισμού στις Πρέσπες – Γράφει ο Γιώργος Λιάνης - Real.gr

Ξεκινούν την Τρίτη οι εκδηλώσεις για το Τρίτο Βαλκανικό Φεστιβάλ στο νησί του Αγίου Αχιλλείου στις Πρέσπες.

ΠΗΓΗ: Realnews

Πέρασαν κιόλας 36 χρόνια από τη στιγμή που ο Ανδρέας Παπανδρέου επισκέφθηκε τη Θεομητορική Πρέσπα και ουσιαστικά εγκαινίασε τις μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις των Πρεσπών. Οι εκδηλώσεις αυτές εξακολουθούν να παραμένουν μια λόγχη πολιτισμού μπηγμένη στα σύνορα. Ολες οι ελληνικές κυβερνήσεις από τότε μέχρι σήμερα στήριξαν αυτό το υπέροχο φεστιβάλ που έσπασε τα σύνορα της Ελλάδας και έφερε στην πατρίδα μας μεγάλους καλλιτέχνες από πάρα πολλές ευρωπαϊκές και βαλκανικές χώρες.

Αυτή η συνεργασία που αρμονικά συνεχίζεται τόσα χρόνια στις Πρέσπες είναι μια συνταγή για το πώς μπορούν να γίνουν σπουδαία πράγματα, αρκεί να υπάρχει ενότητα. Καμία κυβέρνηση δεν παρασπόνδησε μέχρι σήμερα σε αυτή την αλάνθαστη συνταγή. Ουσιαστικά εκεί για να γίνει το φεστιβάλ ενώνονται λαός, κλήρος και στρατός. Αυτές οι εκδηλώσεις είναι η ζωοποιός δύναμη που βοηθά να παραμένει όρθια μία από τις ομορφότερες περιοχές της γης. Μια περιοχή που πυροβολεί Βυζάντιο. Μια περιοχή που έχει την πυκνότερη ναοδομία μετά τον Μιστρά.

Οι Πρέσπες συνετέλεσαν σε δύσκολες και δίσεκτες εποχές να κρατιέται αναμμένη η λαμπάδα της ειρήνης ανάμεσα στις γύρω χώρες. Εστησαν γέφυρες με τις γύρω χώρες και έσπασαν τα ψυχροπροπολεμικά τείχη που υπήρχαν τόσο με τη Βόρεια Μακεδονία, όσο και με την Αλβανία. Το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου είναι μια υπέρλαμπρη βασιλική, ένα μεγαλειώδες ερείπιο του 10ου αιώνα, εκεί είναι το λίκνο των εκδηλώσεων. Πέρασαν από εκεί όλοι οι πρωθυπουργοί της χώρας, οι Πρόεδροι της Δημοκρατίας, πατριάρχες και αρχιεπίσκοποι.

Δεν είναι τυχαίο που η UNESCO ανέδειξε την Πρέσπα σε έναν επίγειο παράδεισο. Φέτος, που βλέπουμε παντού εικόνες καταστροφής, ακόμα και η Πρέσπα πληγώθηκε. Η στάθμη της λίμνης υποχώρησε κατά 1,5 μέτρο! Αυτό καθιστά επικίνδυνες τις πλεύσεις για τη μεταφορά του εξοπλισμού της συναυλίας. Και όμως η εκδήλωση θα γίνει. Θα γίνει σε ένα συμβολικό μέρος, το «Πατουλίδειο», ένα έργο που έγινε προς τιμήν της ολυμπιονίκου Βούλας Πατουλίδου. Το ξεκίνησε ο αείμνηστος και ευπατρίδης πολιτικός Παναγιώτης Χατζηνικολάου και το ολοκλήρωσε ο υπογράφων. Ο συμβολισμός είναι σαφής: γκρεμίζαμε τα τείχη για τους ολυμπιονίκες, αυτή την παράδοση κρατάμε και σήμερα.

Οι φετινές εκδηλώσεις κόντρα στο λεγόμενο πνεύμα των καιρών έγιναν από το περίσσευμα της αγάπης κάποιων ανθρώπων που φροντίζουν τις Πρέσπες πολλά χρόνια τώρα. Εναρκτήρια διήμερη εκδήλωση είναι η ανάδειξη και η γνωριμία με τα βυζαντινά μνημεία των τριών χωρών, της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας. Με αφετηρία τον πανέμορφο Αγιο Γερμανό στην Πρέσπα και στη συνέχεια με επισκέψεις στην Κορυτσά, στο Πόγραδετς, στη μαγική Οχρίδα που είναι γεμάτη από βυζαντινούς ναούς και στο ιστορικό Κουρμπίνοβο.

Εκεί υπάρχει ένα βυζαντινό θαύμα: οι τοιχογραφίες αυτού του ναού μάς φέρνουν στον νου τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, τον άρχοντα της ελληνικής ζωγραφικής, αλλά και τον Πανσέληνο. Παρ’ όλα αυτά το διαμάντι της ερημίας των Πρεσπών δεν το έκλεψε κανείς. Ο τόπος φυραίνει. Οι Πρέσπες από είκοσι χιλιάδες πληθυσμού που είχαν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα παρέμειναν σήμερα με χίλιες πεντακόσιες ψυχές!

ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

– Τρίτη 19 Αυγούστου, ώρα 10:30 π.μ.: Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων δήμου Φλώρινας

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Εκκλησιαστικά μνημεία και Βυζάντιο» Θα μιλήσουν: Ανδρέας Τσώκας, αρχαιολόγος, Ιωάννης Σίσιου, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης, Γεώργιος Μπλάγας, κοινωνιολόγος – MA Cultural Management, Σάντρα Κοτέβσκα, συντηρήτρια έργων τέχνης του ιστορικού μουσείου Bitola, Ολιβέρα Μακριέβσκα, συντηρήτρια έργων τέχνης του ιστορικού μουσείου Bitola.

– Τετάρτη 20 Αυγούστου: Επίσκεψη στα βυζαντινά μνημεία και μουσεία των τριών χωρών, αρχής γενομένης από τον Αγιο Γερμανό, Κορυτσά, Οχρίδα και Bitola.

– Πέμπτη 21 Αυγούστου, ώρα 9:00 μ.μ.: Κεντρική πλατεία δήμου Αμυνταίου: Συναυλία του Γιάννη Ζουγανέλη: «Οταν γελάει η καρδιά».

– Παρασκευή 22 Αυγούστου, ώρα 8:00 μ.μ.: 6ο Δημοτικό Σχολείο δήμου Φλώρινας: Θεατρική παράσταση «Μια άλλη Θήβα». Παίζουν: Θάνος Λέκκας, Δημήτρης Καπουράνης. Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος.

– Σάββατο 23 Αυγούστου, ώρα 8:00 μ.μ.: Πατουλίδειο Στάδιο Δήμου Πρέσπας: Εκατό χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζιδάκι. Τρεις ποιητές, αγωνιστές της ελευθερίας, μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λειβαδίτης, Μανόλης Αναγνωστάκης.

Λαϊκή ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης». Ερμηνεύουν: Βασίλης Λέκκας, Ρίτα Αντωνοπούλου, Παναγιώτης Πετράκης, Αγγελος Θεοδωράκης. Θα επακολουθήσει «Εγκώμιο» για τον Μάνο Χατζιδάκι.

– Κυριακή 24 Αυγούστου, ώρα 8:30 μ.μ.: Πλατεία Γεωργίου Μόδη, Φλώρινα: Η μπάντα του Γ’ Σώματος Στρατού θα παίξει κλασικές μελωδίες και συνθέσεις δημοφιλών ελληνικών τραγουδιών.

– Δευτέρα 25 Αυγούστου, ώρα 7:30 μ.μ.: Δημαρχείο δήμου Πρέσπας: Α’ μέρος: Παρουσίαση βιβλίου «Στέλιος Καζαντζίδης – Δεν με σβήνει κανένας». Μιλούν ο συγγραφέας Κώστας Μπαλαχούτης, ο εκδότης Σάββας Κελεντερίδης, η επιμελήτρια Χριστίνα Χαβουζίδου και ο Γιώργος Λιάνης.

Β’ μέρος: Προβολή ντοκιμαντέρ του Γιώργου Λιάνη: «Μνήμες Πρεσπών».

– Τρίτη 26 Αυγούστου, ώρα 7.30 μ.μ.: Βιβλιοθήκη «Γιώργου Λιάνη» δήμου Αμυνταίου. Α’ μέρος: Παρουσίαση βιβλίου «Στέλιος Καζαντζίδης – Δεν με σβήνει κανένας». Μιλούν ο συγγραφέας Κώστας Μπαλαχούτης, ο εκδότης Σάββας Κελεντερίδης, η επιμελήτρια Χριστίνα Χαβουζίδου και ο Γιώργος Λιάνης.

Β’ μέρος: Προβολή ντοκιμαντέρ του Γιώργου Λιάνη: «Μνήμες Πρεσπών».

– Τετάρτη 27 Αυγούστου, ώρα 9:00 μ.μ.: Νέο πάρκο Φλώρινας: Πανηγυρικό κλείσιμο των εκδηλώσεων με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Τις εκδηλώσεις παρουσιάζει ο Αλέξης Κωστάλας. Είσοδος ελεύθερη.

Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ Α.Ε., ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, REALNEWS, ΥΠΠΟ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΕΟΤ, Π. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Δ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, Δ. ΠΡΕΣΠΑΣ, ΔΕΗ Α.Ε., ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΤΣΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, ΛΙΓΝΙΤ. ΑΧΛΑΔΑΣ, ΔΕΠΑ, ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ, CHOOSE, ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ.

36