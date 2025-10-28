Quantcast
Μία σύλληψη στο Κιλκίς για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών - Real.gr
real player

Μία σύλληψη στο Κιλκίς για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

14:15, 28/10/2025
Μία σύλληψη στο Κιλκίς για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθη χθες 27 Οκτωβρίου σε περιοχή του Κιλκίς, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, ένας άνδρας, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας και σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 60 γραμμαρίων, 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 950 ευρώ.

Επιπλέον, σε κατάστημα ιδιοκτησίας του σε περιοχή του Κιλκίς, διαπιστώθηκε να αποκρύπτει 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 1 κιλού και 240 γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ανδρουλάκης: Η 28η Οκτωβρίου ημέρα μνήμης, εθνικής υπερηφάνειας και απόδειξη για το τι μπορεί να πετύχει ο λαός μας όταν αγωνίζεται ενωμένος

Ανδρουλάκης: Η 28η Οκτωβρίου ημέρα μνήμης, εθνικής υπερηφάνειας και απόδειξη για το τι μπορεί να πετύχει ο λαός μας όταν αγωνίζεται ενωμένος

15:45 28/10
Το μήνυμα Φάμελλου για την 28η Οκτωβρίου: «Τιμάμε σήμερα όλες και όλους που αγωνίστηκαν»

Το μήνυμα Φάμελλου για την 28η Οκτωβρίου: «Τιμάμε σήμερα όλες και όλους που αγωνίστηκαν»

15:37 28/10
Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο πήρε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στην Κίσσαμο

Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο πήρε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στην Κίσσαμο

15:30 28/10
Bίντεο και φωτογραφίες από τη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση της Λάρισας για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Bίντεο και φωτογραφίες από τη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση της Λάρισας για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

15:25 28/10
Κατερίνα Καινούργιου: «Ένα πράγμα για το οποίο ανυπομονώ όταν γίνω μανούλα είναι…»

Κατερίνα Καινούργιου: «Ένα πράγμα για το οποίο ανυπομονώ όταν γίνω μανούλα είναι…»

15:15 28/10
28η Οκτωβρίου: Τα νέα οπλικά συστήματα που ξεχώρισαν στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη- ΕΙΚΟΝΕΣ

28η Οκτωβρίου: Τα νέα οπλικά συστήματα που ξεχώρισαν στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη- ΕΙΚΟΝΕΣ

15:12 28/10
Νετανιάχου: Θα απαντήσουμε στην Χαμάς μετά την παράδοση λειψάνων που δεν ανήκαν σε έναν από τους Ισραηλινούς ομήρους

Νετανιάχου: Θα απαντήσουμε στην Χαμάς μετά την παράδοση λειψάνων που δεν ανήκαν σε έναν από τους Ισραηλινούς ομήρους

15:00 28/10
Θεσσαλονίκη: Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Θεσσαλονίκη: Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

14:49 28/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved