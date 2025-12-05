Μια ζωή χωρίς εμπόδια - Real.gr

Η Lamda Development στέκεται δίπλα σε κάθε προσπάθεια που σκοπό έχει την άμεση συμπαράσταση σε άτομα με αναπηρία.

Η 3η Δεκεμβρίου είναι πάντα αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρία. Λειτουργεί κάθε χρόνο ως υπενθύμιση για το πού βρισκόμαστε ως κοινωνία και προς τα πού θέλουμε να προχωρήσουμε: να ζούμε σε πόλεις όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να κινείται, να συμμετέχει και να ζει χωρίς εμπόδια.

Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε μια σημαντική πρωτοβουλία καθώς μέσα από τον διάλογο, αλλά και βιωματικές δραστηριότητες βοήθησε τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τη διαφορετικότητα και να αναπτύξουν ενσυναίσθηση.

Σε αυτό το περιβάλλον αλλαγής, η Lamda Development στέκεται σύμμαχος σ’ αυτή την προσπάθεια και συμβάλλει με πρωτοβουλίες που έχουν πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα και βοηθούν ανθρώπους κάθε ηλικίας να συμμετέχουν ισότιμα και χωρίς περιορισμούς.

Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», η Lamda Development υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δες τη Ζωή με Άλλα Μάτια» σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα φέρνει τα παιδιά σε άμεση επαφή με τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν άτομα με αναπηρία στην καθημερινότητά τους.

Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί 120 εκπαιδευτικά προγράμματα, σε 7 Δήμους της Αττικής, με τη συμμετοχή 10.000 μαθητών και 200 εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, η Lamda Development πραγματοποιεί τον μαθητικό διαγωνισμό «Μια πόλη που μας χωράει όλους», μέσα από τον οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες εκφράζουν τις ιδέες τους για το πώς οραματίζονται μια πόλη ανοιχτή, λειτουργική και πραγματικά προσβάσιμη για όλους. Η δημιουργικότητα και η φαντασία τους γίνονται μέρος ενός ευρύτερου διαλόγου για το μέλλον των πόλεων.

Επίσης η Lamda Development αναπτύσσει την εφαρμογή Inclucity4all, μια ψηφιακή λύση που συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες για σημεία και υπηρεσίες ήδη σε τέσσερις δήμους της Αττικής: Ελληνικού–Αργυρούπολης, Αλίμου, Αμαρουσίου και Παλαιού Φαλήρου, ενώ θα ακολουθήσουν κι άλλοι.

Ο σκοπός είναι ξεκάθαρος: να διευκολύνει την καθημερινή μετακίνηση και την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία σε χώρους και υπηρεσίες της πόλης, μέσα από ένα εργαλείο που είναι απλό στη χρήση και διαθέσιμο σε όλους.

Τι προσφέρει η εφαρμογή

Πληροφορίες για σημεία ενδιαφέροντος από δημόσιες υπηρεσίες και πολιτιστικούς χώρους μέχρι εμπορικά σημεία και σημεία εξυπηρέτησης. Καθαρή καταγραφή υπηρεσιών και υποδομών, ώστε ο χρήστης να γνωρίζει τι μπορεί να χρησιμοποιήσει άνετα και με ασφάλεια. Υποστήριξη καθημερινής πλοήγησης με λειτουργίες που βοηθούν άτομα με αναπηρία να προγραμματίζουν τις διαδρομές τους με μεγαλύτερη αυτονομία. Έναν ψηφιακό σύμμαχο στην πόλη που προσφέρει πρακτική καθοδήγηση ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χρήστη.

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε με γνώμονα το πραγματικό όφελος. Όσο πιο εύκολη γίνεται η πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την καθημερινή διαδρομή και εξυπηρέτηση, τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η αίσθηση ανεξαρτησίας.

Σκύλος–οδηγός: Μια σχέση που στηρίζει κάθε βήμα της ημέρας

Σε συνεργασία με τη Liberty Guide Dogs, η Lamda Development έχει υιοθετήσει τη Λάμδα, ένα κουτάβι που εκπαιδεύεται για να γίνει σκύλος – οδηγός για ένα άτομο με οπτική αναπηρία, προσφέροντας σιγουριά και στήριξη σε κάθε διαδρομής.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Lamda Development συμβάλλει σε μια από τις πιο ουσιαστικές μορφές ενδυνάμωσης: μια σχέση που στηρίζει την καθημερινότητα και χαρίζει ανεξαρτησία με ασφάλεια.