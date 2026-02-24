«Μια ζωή ελεύθερη πολιορκημένη» - Ο Γιώργος Λιάνης γράφει για την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ - Real.gr

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Αποχαιρετισμός στη Δασκάλα του Γένους που το μεγαλειώδες επιστημονικό έργο της αποτελεί παράσημο για την ελληνική σκέψη και γλώσσα.

Γράφει ο Γιώργος Λιάνης

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ δικαιούται για εμένα τον τίτλο «Δασκάλα του Γένους». Τίτλος που απεδίδετο στο παρελθόν μόνο σε άνδρες. Δάσκαλοι του Γένους μας θεωρήθηκαν ο Σολωμός, ο Παλαμάς, ο Βάρναλης. Δασκάλα δεν θυμάμαι καμία.

Δεν ξέρω ποια ήταν τα κριτήρια. Για εμένα όμως, υπήρχε μία Δασκάλα του Γένους. Ηταν η «γιαγιά» των Ελληνικών Γραμμάτων: η Ελλη Αλεξίου. Αδελφή της Γαλάτειας Καζαντζάκη, εξαιρετική συγγραφέας, που απομυθοποίησε εν μέρει και τον μύθο του Νίκου Καζαντζάκη.

Ομως, η Αρβελέρ δεν είναι απλά μια μεγάλη Ελληνίδα, ίσως η τελευταία στα χρόνια μας. Είναι Δασκάλα του Γένους, γιατί έφτασε με την αξιοσύνη της να ανεβεί όλα τα σκαλιά που οδηγούν στο ύπατο αξίωμα στα Γράμματα: Πρύτανης του μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της Ευρώπης, της Σορβόνης! Και πρύτανης όλων των πανεπιστημίων του Παρισιού! Μια Ελληνίδα!

Μια Ελληνίδα που έφτασε να μιλά τόσο απλά, όπως θα μιλούσε ο σοφός Σωκράτης, που με δύο λόγια τα έλεγε όλα.

Ανθολογώ από την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ:

«Με τα μάτια στον ουρανό και τα πόδια στη γη, κυνήγα αδιάκοπα το όνειρό σου».

«Ο άνθρωπος έγινε δημιουργός, για να γίνει κάτι άλλο από αυτό που τον έκανε η Φύση».

«Πέτυχε ο άνθρωπος αυτό που ονειρεύτηκε, γιατί δεν ήξερε ότι ήταν αδύνατον».

«Ο άνθρωπος πρέπει να διακατέχεται από ανθρωπιά. Είναι ένα θεϊκό δώρο. Είναι κατόρθωμα του ανθρώπου η ανθρωπιά».

Τέτοια αέναα διδάγματα έχουμε από τη μεγάλη Ελληνίδα, που αποχαιρέτησε το πάτριον έδαφος πριν από λίγες ημέρες.

Βέβαια, στις μεγάλες Ελληνίδες χωρούν πολλές άλλες γυναίκες, μαζί με την Αρβελέρ: η Φλέμινγκ, η Ειρήνη Παπά, η Μελίνα, η Κική Δημουλά.

Πριν από πολλά χρόνια, πήρα μια συνέντευξη από την Αρβελέρ και θυμάμαι ότι η λέξη που επαναλάμβανε περισσότερο απ’ όλες, ήταν η λέξη «ακούστε». Σαν να απευθυνόταν πάντα σε μικρά παιδιά ή σε μαθητές ή σε φοιτητές ή σε καθηγητές ή σε πρυτάνεις. Παντού παρέδιδε μαθήματα η δαιμόνια Ελληνίδα.

Το παρατσούκλι

Γεννημένη στην Αθήνα, στον Βύρωνα, είχε καταγωγή από τη Μικρά Ασία, από τα Μουδανιά. Από τα Μουδανιά, ο πατέρας της κατέβηκε στη Βουλιαγμένη. Ηταν ναυτικός. Είχε δύο παλιοκάικα για να βγάζει τα προς το ζην. Από μικρή, τη φώναζαν «γρουσούζικο». Την ημέρα που γεννήθηκε, τα δύο παλιοκάικα του πατέρα της βούλιαξαν στις Φλέβες, απέναντι από τη Βουλιαγμένη. Ετσι της κόλλησαν όλοι αυτό το παρατσούκλι!

Μιλούσε πάντα ευλαβικά για την οικογένειά της και ιδιαίτερα για τη μητέρα της, που ήταν από την Κωνσταντινούπολη. Ο πατέρας της είχε κτήματα στην περιοχή της Προύσας. Στην Αρβελέρ άρεσε να περιγράφει τον εαυτό της συχνά με μελανά χρώματα. Ελεγε πως εκείνη την εποχή, στην παιδική της ηλικία, ζούσε μαζί με τέσσερα αγόρια και τη μεγάλη της αδελφή. Ολοι ήταν χαρτοπαίκτες. «Αναγκαστικά, έγινα και εγώ δεινή χαρτοπαίκτρια στο πόκερ και στην πόκα. Σας μιλώ ειλικρινά, καλύτερη από εμένα δεν υπάρχει στον κόσμο».

Η Ελένη Αρβελέρ ανέβηκε στην ιεραρχία ταχύτερα από κάθε άλλον συνάδελφό της. Αφιερώθηκε στα γράμματα και όταν έφτασε στο Παρίσι, αφιερώθηκε και εκεί στις σπουδές της. Εκεί γνώρισε τον μεγάλο έρωτα της ζωής της, τον αξιωματικό του Ναυτικού Ζακ Αρβελέρ, με τον οποίο συνέζησε για 50 χρόνια. Για τον σύζυγό της έλεγε: «Αν αυτός δεν ήταν όπως είναι, ούτε εγώ θα ήμουν όπως είμαι. Μου έδωσε το Παρίσι στα πόδια μου». Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ υπήρξε στη ζωή της μια «ελεύθερη πολιορκημένη». Από τα ταμπού της μετακατοχικής Ελλάδας, από την ανδροκρατία που κυριαρχούσε στα πανεπιστήμια, από την πάλη για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Σε μια τρομακτικά απάνθρωπη κοινωνία, η Αρβελέρ έβαλε στόχο στη ζωή της να πετύχει όλους τους στόχους της, μένοντας τρομακτικά ανθρώπινη.

Από κοντά, έμοιαζε με μια θάλασσα, που άλλοτε ήταν γαλήνια και άλλοτε φουρτουνιασμένη. Δεν μασούσε τα λόγια της. Θα τολμούσα να πω κάτι που λέει ο λαός μας: ήταν αντράκι. Το μεγαλειώδες επιστημονικό έργο της αποτελεί παράσημο για την ελληνική σκέψη και γλώσσα. Αλλά ό,τι πιο σημαντικό για εμάς τους Ελληνες είναι το ότι ένωσε την αρχαιότητα με το Βυζάντιο και το Βυζάντιο με την ελεύθερη Ελλάδα.

Χωρίς μια χούφτα ανθρώπους σαν την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, η Ελλάδα δεν θα μιλούσε σωστά ελληνικά. Ούτε θα διέπρεπε στους πιο μεγάλους πνευματικούς χώρους της Ευρώπης. Στα μεγάλα φτερουγίσματά της στα διεθνή πανεπιστήμια -κυρίως στη Γαλλία- κρατούσε άσβεστη τη λαμπάδα της παράδοσης, του Βυζαντίου και της Ελλάδας.

Λάτρης της ελληνικής Ιστορίας και της ελληνικής ποίησης. Της είχα πει ότι ο Σεφέρης, στις «Δοκιμές» του, γράφει κάτι υπέροχο: «Στο βάθος κάθε ανθρακωρυχείου υπάρχει πάντα ένα λευκό άλογο. Πρέπει να βρούμε το λευκό μας άλογο». «Ποιο είναι το δικό σας;» τη ρώτησα. Και μου απάντησε γρήγορα, χωρίς δισταγμό: «Η θάλασσα. Η θάλασσα, που είναι δεμένη με την Ελλάδα και κυριαρχείται από αυτό το φως, που η χώρα μας το μονοπωλεί».

Τώρα που «έφυγε», βλέπουμε το μέγεθός της μεγαλύτερο. Αλλά πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, γιατί το ύφος και το ήθος αυτής της γυναίκας είναι σημάδια αναγνώρισης της ελληνικής σκέψης και της μεγάλης ελληνικής παράδοσης. Εσωσε ό,τι μπορεί να σωθεί, με τον δικό της τρόπο, τον βυζαντινό. Αυτοκρατορικά και με διάφορες στάσεις – επαναστάσεις στη ζωή της.

Για το Βυζάντιο έλεγε: «Αυτό είναι το σόι μου. Και όταν έρχομαι τα καλοκαίρια στην πατρίδα μας και πάω στα ερημοκκλήσια, βλέπω αυτούς τους απίστευτους ζωγραφιστούς αγίους και νιώθω πως είναι συγγενικά μου πρόσωπα».

Ηταν αριστερή η Αρβελέρ. Δεν θα μπω στα γλαφυρά ανέκδοτα με τη Φρειδερίκη. Αριστερή, με τη σκέψη και τη σάρκα της.

Τα τελευταία χρόνια μού δόθηκε η ευκαιρία να τη συναντήσω, για στερνή φορά όπως αποδείχθηκε, και να της προτείνω να αναλάβει, μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη, επίτιμη πρόεδρος στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού της ΑΕΚ. Το δέχθηκε και χάρηκε σαν μικρό παιδί.

Κλείνοντας, θέλω να πω ότι η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ υπήρξε μια σπάνια προσωπικότητα, ένα σπάνιο πρόσωπο στην ελληνική Ιστορία, ένα πρόσωπο που γνώριζε καλά το υπόκωφο δράμα που παίζεται 2.500 και πλέον χρόνια, για τον Ελληνισμό. Είναι το μέγιστο παράδειγμα για τις γυναίκες της φυλής μας, κυρίως για το πού μπορούν να φτάσουν.

«Εφυγε» τη Δευτέρα 16/2/26 στα 99 της χρόνια. Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέστηκε στη Μητρόπολη των Αθηνών την περασμένη Παρασκευή και ετάφη δημοσία δαπάνη στο κοιμητήριο του Βύρωνα.