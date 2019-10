Μια ξεχωριστή μηχανοκίνητη εμπειρία για τα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ»

Μια μοναδική μηχανοκίνητη εμπειρία με αυτοκίνητα Porsche έζησαν τα παιδιά της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ» και τα παιδιά του «Ξενώνα ΕΛΠΙΔΑ» το τελευταίο σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη 2019.

Με πρωτοβουλία της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Drive for Miles ένα κομβόι από αυτοκίνητα Porsche, που ξεκίνησε από το Λουξεμβούργο στις 25 Σεπτεμβρίου 2019 για να καταλήξει στην Αθήνα 28 Σεπτεμβρίου 2019, διανύοντας 3.000km, επισκέφθηκε την Ογκολογική Μονάδα Παίδων χαρίζοντας στα παιδιά μια ξεχωριστή εμπειρία. Στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου, τα παιδιά φωτογραφήθηκαν με εντυπωσιακές Porsche, έκαναν ερωτήσεις για αυτές και απόλαυσαν βόλτες με έμπειρους οδηγούς.

Η επόμενη μέρα επίσης ήταν αφιερωμένη στα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ», καθώς οι 46 Porsche περίμεναν παρατεταγμένες τα παιδιά μπροστά από το φιλόξενο χώρο του ξενοδοχείου NJV ATHENS PLAZA στο Σύνταγμα. Αφού απόλαυσαν ένα όμορφο πρωινό, τα παιδιά και οι γονείς τους επιβιβάστηκαν σε Porsche της επιλογής τους και ξεκίνησαν μία βόλτα στην παραλιακή της Αθήνας με πρώτο σταθμό το Club Sport στο Κορωπί. Εκεί είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν την έκθεση με ιστορικά αυτοκίνητα Porsche.

Στη συνέχεια, τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου για το δεύτερο κομμάτι της βόλτας με προορισμό το Μουσείο Βορρέ. Εκεί ξεναγήθηκαν στα εκθέματα ενώ στη συνέχεια γευμάτισαν στον όμορφο κήπο του Μουσείου, με τη συνοδεία μουσικής.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήταν όταν ο Dr Florian Betzler, ο οποίος είναι τριαθλητής αγώνων ironman, και ήρθε με το ποδήλατο από το Αμβούργο στην Αθήνα, προσέφερε το ποδήλατό του στα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ».

Αξίζει να σημειωθεί πως η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Convoy 2 East, με στόχο να στηριχτούν τα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ» στην Ελλάδα, καθώς και παιδιά που νοσούν στην Τουρκία. Η δράση, με επικεφαλής την Annik Paquay, Πρόεδρο της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Drive for Miles και τον GuyFlener, Πρόεδρο του Drive for Miles Λουξεμβούργου, ονομάστηκε WITH CISCO ON A GOOD RIDE.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διοργανωτές Drive for Miles και ιδιαίτερα στην Πρόεδρο Annik Paquay για όλη αυτή την όμορφη πρωτοβουλία που χάρισε ώρες ξεγνοιασιάς στα παιδιά και τις οικογένειές τους και στους: Κύριο Δημήτρη Δημόκα, Πρόεδρο, και τα μέλη του Porsche club HELLAS, Δήμος Αθηναίων, Cisco, Τροχαία Αθηνών, NJV ATHENS PLAZA, V&R, Μουσείο Βορρέ.