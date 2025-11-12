Μιχαηλίδου: Ανακλήθηκαν σχεδόν 3.000 αιτήσεις για το «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» - Οι 1.200 στην Ηλεία, το ίδιο ακίνητο δηλώθηκε από 20 άτομα! - Real.gr

Quantcast
Μιχαηλίδου: Ανακλήθηκαν σχεδόν 3.000 αιτήσεις για το «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» – Οι 1.200 στην Ηλεία, το ίδιο ακίνητο δηλώθηκε από 20 άτομα!

12:53, 12/11/2025
Εκτεταμένες παρατυπίες εντοπίστηκαν στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ανακαινίσουν κενά ακίνητα και στη συνέχεια να τα διαθέσουν προς ενοικίαση, αυξάνοντας έτσι την προσφορά κατοικίας στην αγορά, όπως τόνισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ERTnews, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «κατά τον έλεγχο των αιτήσεων, διαπιστώσαμε ότι πολλές αφορούσαν τα ίδια ακίνητα. Συνολικά, προχωρήσαμε σε 2.978 ανακλήσεις αιτήσεων σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 1.200 αφορούσαν μόνο την Ηλεία».

Η υπουργός σημείωσε δε ότι οι ανακλήσεις έγιναν πριν δοθεί οποιαδήποτε προκαταβολή, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία των δημοσίων πόρων.

«Οι αριθμοί αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση στην Ηλεία, όπου το ίδιο ακίνητο δηλώθηκε από είκοσι διαφορετικούς πολίτες. Το υπουργείο εντόπισε τις αστοχίες και ανέστειλε εγκαίρως τις αιτήσεις, προστατεύοντας τα χρήματα των φορολογουμένων», σημείωσε.

 

Παράλληλα, επισήμανε πως η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα σε νέους δικαιούχους να ενταχθούν στο πρόγραμμα. «Οι πόροι που δεν διατέθηκαν θα κατευθυνθούν σε πολίτες που πληρούν πραγματικά τα κριτήρια. Αυτή είναι η ουσία της κοινωνικής πολιτικής: δικαιοσύνη, διαφάνεια και ουσιαστική στήριξη των πολιτών», σημείωσε.

Η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στις αλλαγές στην προσβασιμότητα, επισημαίνοντας ότι με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση απλουστεύονται οι διαδικασίες για πολίτες με αναπηρία, ενισχύονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες και καλύπτονται εξατομικευμένες ανάγκες τόσο εντός όσο και εκτός κατοικίας.

«Η κοινωνική πολιτική δεν περιορίζεται στην παροχή. Οφείλει να δημιουργεί συνθήκες ανεξαρτησίας, συμμετοχής και αξιοπρέπειας για όλους», τόνισε.

Μιχαηλίδου: Ανακλήθηκαν σχεδόν 3.000 αιτήσεις για το «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» - Οι 1.200 στην Ηλεία, το ίδιο ακίνητο δηλώθηκε από 20 άτομα!

