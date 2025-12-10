Μιχάλης Μητρούσης για το τροχαίο: Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ - Αν δεν είχα τη σύντροφό μου, δεν θα είχα κάνει τίποτα - Real.gr

Ο Μιχάλης Μητρούσης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day με αφορμή την επιστροφή του στο θέατρο μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε πέρσι με τη μηχανή του στη Λεωφόρο Συγγρού.

Σχετικά με το ατύχημα που είχε, ο γνωστός ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, έχασα τη δουλειά μου περίπου έναν χρόνο. Δεν το εύχομαι σε κανέναν. Τρεις μήνες ήμουν με τον γύψο, μετά έναν μήνα με τη μπότα. Ψυχολογικά μου κόστισε γιατί πάχυνα, έκανα κοιλίτσα, που δεν είχα. Δεν θα βγάλω τη λάμα από το πόδι, γιατί θα πρέπει να ξαναπεράσω χειρουργείο και δεν το αντέχω. Δεν έφταιγα καθόλου στο τροχαίο, δεν έκανα καμία παράβαση. Τον Ιανουάριο γίνεται το ποινικό δικαστήριο και ναι, θέλω να αποζημιωθώ για αυτό που τράβηξα. Αν δεν είχα τη σύντροφό μου, δεν θα είχα κάνει τίποτα. Άφησε τη δουλειά της για να είναι κοντά μου. Δεν θα είχα αναρρώσει αν δεν την είχα δίπλα μου. Η κόρη μου βρισκόταν σε γυρίσματα και δεν μπορούσε να έρθει. Με έσωσε η σύντροφός μου».

Ο Μιχάλης Μητρούσης ενεπλάκη σε σύγκρουση με ΙΧ αυτοκίνητο τον Δεκέμβριο του 2025 ενώ οδηγούσε τη μηχανή του επί της Λεωφόρου Συγγρού και αμέσως μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Για την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί: «Το έργο λέγεται «Τοκ Τοκ», είναι του Λοράν Μπαφί. Εδώ στην Ελλάδα πρωτοπαίχτηκε από τον Κώστα Σπυρόπουλο και τώρα μεταφέρεται στο Βρετάνια μετά από μια δεκαετία περίπου. Αναφέρεται στην αρρώστια που λέγεται Ζιλ ντε λα Τουρέτ, είναι ψυχοδιαγνωστικό. Είναι εξαιρετικοί οι ηθοποιοί που παίζουμε και δεν υπάρχει δεύτερος ρόλος στην παράσταση. Ακόμα και έναν τραγουδιστή, τον Δημήτρη Κανέλλο, που τον χρησιμοποιούμε, είναι και αυτός μέρος της παράστασης», είπε αρχικά ο Μιχάλης Μητρούσης.