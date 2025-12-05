Μικρή «ανάσα» στα αποθέματα νερού λόγω των βροχοπτώσεων -Τα στοιχεία για τους 4 ταμιευτήρες της Αττικής - Real.gr

Η κακοκαιρία «Byron» έδωσε λύση στην λειψυδρία που αντιμετωπίζει η Αττική; Την απάντηση τη δίνουν παράγοντες της ΕΥΔΑΠ. Όπως τονίζουν αυτή είναι μεν μία μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας, ωστόσο, το πρόβλημα της λειψυδρίας παραμένει και είναι υπαρκτό. Γι’ αυτό η εταιρεία προχωρά με ταχείς ρυθμούς την υλοποίηση του σχεδιασμού που έχει ήδη ανακοινωθεί με όλες τις προβλεπόμενες δράσεις και έργα, όπως η μεταφορά νερού από την Ευρυτανία, οι νέες γεωτρήσεις κ.α.

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ενίσχυσαν με περίπου 15 εκατ. κυβικά τα αποθέματα νερού της ΕΥΔΑΠ. Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία ακόμα υστερούμε κατά 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ.