Μίνα Αρναούτη: «Άδικη η απόφαση για την αποζημίωση» - Οι αναφορές στο μοιραίο βράδυ - Real.gr

Η Μίνα Αρναούτη μίλησε για πρώτη φορά μετά την απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

Μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε την απογοήτευσή της για την πρόσφατη δικαστική κρίση σχετικά με το τροχαίο στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Παντελής Παντελίδης. Όπως είπε, η ίδια βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πραγματικότητα που δεν θεωρεί δίκαιη και δήλωσε ξεκάθαρα ότι η απόφαση την έχει «λυπήσει και πληγώσει».

Αναφερόμενη στα τραύματά της, υπενθύμισε ότι είχε υποστεί «συντριπτικά κατάγματα στον θώρακα», ότι «είχε τρυπήσει ο πνεύμονας» της και ότι τα πλευρά της χρειάστηκε να «χτιστούν» ξανά. Είπε πως βγήκε από την εντατική σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και πως ένιωθε ότι «ήταν κατασφαγμένη».

«Είναι πολύ δύσκολο για εμένα. Κανείς δεν αναλογίστηκε αυτό που πέρασα. Η μητέρα μου κοιμόταν στο νοσοκομείο δίπλα μου. Είμαι λυπημένη και απογοητευμένη. Είναι άδικη αυτή η απόφαση. Δεν θέλω χρήματα για να εξασφαλίσω το μέλλον μου, όμως πώς θα έχω μέλλον αν δεν έχω υγεία;», δήλωσε η κα Αρναούτη.

Στο 106σέλιδο έγγραφο της απόφασης — στο οποίο αναφέρθηκε η εκπομπή ως πηγή στο δεύτερο μέρος της συζήτησης — προβλέπεται αποζημίωση 39.000 ευρώ για την ίδια, ποσό που, όπως δήλωσε, «θα το δώσω, τα χρωστά ήδη». Επανέλαβε πως δεν στράφηκε ποτέ εναντίον της οικογένειας του τραγουδιστή για οικονομική απαίτηση.

Η Αρναούτη περιέγραψε και το πώς εξελίχθηκαν οι τελευταίες ώρες πριν το δυστύχημα. Ανέφερε ότι ο τραγουδιστής «βγήκε από το σπίτι και ήταν μια χαρά», επιμένοντας πως «σε καμία κατάθεση δεν ειπώθηκε ότι παραπατούσε». Μίλησε και για την οικονομική του απώλεια εκείνο το βράδυ, λέγοντας ότι «είχε χάσει 15 με 20 χιλιάδες ευρώ σε τρεις ώρες» και πως δεν μπορεί να γνωρίζει αν υπήρξε σκοπιμότητα πίσω από αυτό.

Επιπλέον, ανέφερε ότι γνώριζε τον Παντελίδη από τα πρώτα του βήματα, «την εποχή που τραγουδούσε σε μικρά μαγαζιά». Υποστήριξε ότι λίγο πριν το δυστύχημα ο οδηγός βρέθηκε σε δύσκολη θέση με το όχημα αλλά «βγήκε με την όπισθεν χωρίς κανένα πρόβλημα», θέτοντας το ερώτημα «πώς γίνεται ένας μεθυσμένος να οδηγεί με την όπισθεν και να μην τρακάρει».

Αναφέρθηκε και στον λόγο που επέζησε: παρότι καθόταν πίσω, είπε ότι φόρεσε ζώνη λίγα δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση. Όπως περιέγραψε, είχε χάσει τον πατέρα της σε τροχαίο σε ηλικία 33 ετών και γι’ αυτό φορούσε πάντα ζώνη. Όταν ο Παντελίδης άρχισε να επιταχύνει, του είπε να μην το κάνει και εκείνος απάντησε να μην ανησυχεί. «Τότε πρόλαβα να φορέσω ζώνη», σημείωσε. Υπογράμμισε ότι αυτό είχε αναγνωριστεί στις πρώτες αποφάσεις, καθώς υπήρχε «σημάδι από την τριβή στο στήθος».