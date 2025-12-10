Μίνα Αρναούτη: Αποκάλυψε τον λόγο που δεν μιλάει σήμερα με τη Φρόσω Κυριάκου - «Δεν ήταν το ατύχημα...» - Real.gr

H Μίνα Αρναούτη εμφανίστηκε μέσω skype στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Η ίδια αναφέρθηκε στην υπόθεση του Παντελή Παντελίδη και στην αποζημίωση που θα πάρει από την ασφαλιστική εταιρεία.

«Είμαι πολύ στενοχωρημένη. Νιώθω μία ανασφάλεια για τη ζωή μου και θεωρώ ότι ήταν μία άδικη απόφαση», ανέφερε αρχικά η Μίνα Αρναούτη και τόνισε πως φορούσε ζώνη στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης.

«Έχω κάνει 17 χειρουργεία. Πολλά από αυτά ήταν επώδυνα. Κόντεψα να χάσω τη ζωή μου. Ήμουν στην εντατική σχεδόν δύο μήνες», ανέφερε κατά τη διάρκεια της σύνδεσης η Μίνα Αρναούτη.

«Ήμουν ένας άνθρωπος άστεγος στην Αθήνα και έτρεχε να κάνει χειρουργεία. Το καταλαβαίνετε αυτό;» είπε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 και δε μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της.

«Έχω λάβει ψυχολογική υποστήριξη. Έχω πάει και σε ψυχίατρο. Στην αρχή, μάλιστα, που αυτό είναι σύμπτωμα του μετατραυματικού στρες, είχα αρχίσει να βλέπω το τροχαίο με ένα τρίτο μάτι», πρόσθεσε.

Ακόμα, η Μίνα Αρναούτη αναφέρθηκε στις σχέσεις της σήμερα με τη Φρόσω Κυριάκου: «Δεν μιλάμε με την κοπέλα, δεν ήμασταν ποτέ κολλητές. Δουλέψαμε μαζί, και σε αυτές τις δουλειές κάνεις ένα διάστημα παρέα με κάποιον. Θα μου πείτε, το ατύχημα δεν σας ένωσε; Ο λόγος που δε μιλάω μαζί της δεν ήταν το ατύχημα, ήταν κάποια άλλου είδους παρεξήγηση, η οποία δεν αφορά στο ατύχημα και τελικά καταλάβαμε ότι δεν ταιριάζουμε σαν παρέα. Αν τη δω κάπου, θα μιλήσουμε. Η κοπέλα να είναι καλά».

