Μήνας Εθελοντισμού από τη Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ

Με τρεις σημαντικές δράσεις, η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ ορίζει ως μήνα Εθελοντισμού τον Σεπτέμβριο αναδεικνύοντας μέσα από διαφορετικές ενέργειες την υπέρτατη αξία της προσφοράς.

Ειδικότερα, το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021 μεταξύ 10:00-13:00 η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ και η Αλευροβιομηχανία ΜΥΛΟΙ ΔΑΚΟΥ θα προγραμματίσουν την πρώτη εθελοντική αιμοδοσία με ανοιχτή πρόσκληση στους εργαζομένους, τους φίλους και τις οικογένειές τους. Στο πλαίσιο της εθελοντικής αιμοδοσίας, οι δυο εταιρίες προχώρησαν στην ίδρυση της Ομάδας Εθελοντικής Αιμοδοσίας Εργαζομένων Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ και ΜΥΛΩΝ ΔΑΚΟΥ, ΗΛΙ.ΔΑ.

Παράλληλα, στις 19 Σεπτεμβρίου 2021 εργαζόμενοι της Βιομηχανίας Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ, οι φίλοι και οι οικογένειές τους θα πραγματοποιήσουν την 1η περιβαλλοντική ΕΚΕ της χρονιάς από μια σειρά προγραμματισμένων δράσεων ξεκινώντας από το δήμο Μεταμόρφωσης, με στόχο να συμβάλλουν με τις δικές τους δυνάμεις στον καθαρισμό της περιοχής. Η δράση έχει περιβαλλοντικό, συμβολικό χαρακτήρα ώστε να επικοινωνήσει τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος σε μικρούς και μεγάλους.

Ο μήνας Εθελοντισμού της Βιομηχανίας Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ θα ολοκληρωθεί με τη στήριξή της στο RacefortheCure, το μεγαλύτερο αθλητικό και κοινωνικό γεγονός στην Ελλάδα, που φέτος θα πραγματοποιηθεί 1-3 Οκτωβρίου 2021. Το RacefortheCure αποτελεί μια διοργάνωση-θεσμό, που έχει ως στόχο την ενημέρωση όλων των γυναικών για τον καρκίνο του μαστού.

Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ αναγνωρίζει τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού και σέβεται τις έννοιες αυτές ως βασικές αξίες που διέπουν τη φιλοσοφία της. Για αυτό και έχει σταθερά ενεργό δράση σε πρωτοβουλίες με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

https :// www . facebook . com / heliospasta

https :// www . instagram . com / heliospasta /

https :// www . instagram . com / gluten . free . area /

https :// www . facebook . com / gluten . free . area

https://www.instagram.com/dakosmills/