Μήνυμα Αγγελούδη για την Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας του Μικρασιατικού Ελληνισμού: «Η Θεσσαλονίκη δεν ξεχνά» - Real.gr

Η Θεσσαλονίκη, μια πόλη που υποδέχθηκε χιλιάδες ξεριζωμένους, ανθρώπους με σημαντική συμβολή στην οικονομική, κοινωνική, επιχειρηματική και πολιτιστική ανασυγκρότησή της μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 1917, δεν ξεχνά: Θυμάται και τιμά», υπογραμμίζει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, σε μήνυμά του για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Όπως επισημαίνει, «103 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που σημάδεψε ανεξίτηλα το σώμα του Ελληνισμού σηματοδοτώντας το μαρτυρικό τέλος της μακραίωνης παρουσίας του Ελληνισμού στην Ανατολή. Τα φρικιαστικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν εκείνες τις ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1922 παραμένουν μέχρι σήμερα μια ανοιχτή πληγή στο σώμα του Ελληνισμού». Ο κ. Αγγελούδης τονίζει ότι «η Θεσσαλονίκη, μια πόλη που υποδέχθηκε χιλιάδες ξεριζωμένους, ανθρώπους με σημαντική συμβολή στην οικονομική, κοινωνική, επιχειρηματική και πολιτιστική ανασυγκρότησή της μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 1917, δεν ξεχνά: Θυμάται και τιμά. Η προσφυγομάνα πόλη μας βίωσε πολύ έντονα αυτό που χαρακτηρίστηκε το "ελληνικό θαύμα εν ώρα ειρήνης", η αποκατάσταση ενάμισι εκατομμυρίου προσφύγων σε 18, μόλις, χρόνια. Η ιστορική μνήμη και η διατήρησή της είναι δικαίωμα και υποχρέωση».

