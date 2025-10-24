Μήνυμα κοινωνικής ευαισθησίας: Μια σκυλίτσα οδηγός σε άτομο με οπτική αναπηρία - Real.gr

Η Coral Gas την υιοθέτησε το 2023, την εκπαίδευσε και την παρέδωσε στη νέα της σύντροφο.

Το κοινωνικό της πρόσωπο έδειξε η Coral Gas παραδίδοντας τη σκυλίτσα Gas στη νέα της σύντροφο – ένα άτομο με οπτική αναπηρία.

Όλοι όσοι βρέθηκαν στην εκδήλωση παράδοσης δεν έκρυψαν τη συγκίνηση και τη χαρά τους, καθώς η σκυλίτσα Gas είχε υιοθετηθεί από την Goral Gas το 2023.

Υστερα από δύο χρόνια εντατικής εκπαίδευσης, αγάπης και φροντίδας, η Gas ολοκλήρωσε με επιτυχία την εκπαίδευσή της και είναι πλέον έτοιμη να ξεκινήσει το έργο της ως σκύλος-οδηγός, προσφέροντας στον άνθρωπό της ανεξαρτησία, ασφάλεια και πολύτιμη συντροφιά στην καθημερινότητά του.

Η παράδοση της σκυλίτσας έγινε στο πλαίσιο του αγώνα δρόμου Liberty Run 2025, για την ενίσχυση του έργου της Liberty Guide Dogs και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα άτομα με οπτική αναπηρία.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Coral Gas και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Liberty Guide Dogs, τη μη κερδοσκοπική οργάνωση που εκπαιδεύει και παρέχει δωρεάν σκύλους-οδηγούς σε ανθρώπους με οπτική αναπηρία.

Με το μήνυμα «Παρέα, ο κόσμος μας γίνεται καλύτερος», που αποτυπώνει όλη την ουσία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας, η Coral Gas αποδεικνύει στην πράξη ότι η κοινωνική προσφορά και η ενσυναίσθηση μπορούν να αλλάξουν ζωές, προάγοντας μια πιο συμπεριληπτική και ανθρώπινη κοινωνία.

Η Coral Gas έδειξε τον δρόμο, πώς η φροντίδα και η προσφορά μπορούν να αλλάξουν ζωές και να φέρουν τον κόσμο ένα βήμα πιο κοντά στην ισότητα, την αποδοχή και την ελπίδα.