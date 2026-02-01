Μήνυμα τoυ 112 στους κατοίκους των νησιών του Βορείου Αιγαίου ενόψει κακοκαιρίας - Real.gr

Στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου ήχησε μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες και συστήνεται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.