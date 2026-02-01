Μήνυμα τoυ 112 στους κατοίκους των νησιών του Βορείου Αιγαίου ενόψει κακοκαιρίας - Real.gr

Quantcast
Μήνυμα τoυ 112 στους κατοίκους των νησιών του Βορείου Αιγαίου ενόψει κακοκαιρίας

12:22, 01/02/2026
Στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου ήχησε μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες και συστήνεται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

 

 

