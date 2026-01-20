Κακοκαιρία: Σε πέντε περιοχές ήχησε το 112 «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας» - Real.gr

«Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες».

Μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους της Μεσσηνίας, της Λακωνίας και της Αρκαδίας καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί αύριο μέχρι αργά το απόγευμα.

Συγκεκριμένα τα μηνύματα αναφέρουν: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στις Περιφερειακές Ενότητες Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️Activation 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Due to severe weather conditions expected to affect the Regional unit of #Laconia from early morning until late Wednesday afternoon, limit your movements to essential only ‼️Follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/PCgVaU15Yy… — 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Αργολίδας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Κορινθίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026



Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη και σε κατοίκους της Αργολίδας και της Κορινθίας καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί αύριο μέχρι αργά το απόγευμα . Συγκεκριμένα τα μηνύματα αναφέρουν:

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».