Quantcast
Κακοκαιρία: Σε πέντε περιοχές ήχησε το 112 «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας» - Real.gr
real player

Κακοκαιρία: Σε πέντε περιοχές ήχησε το 112 «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

22:19, 20/01/2026
Κακοκαιρία: Σε πέντε περιοχές ήχησε το 112 «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Σύνοψη από το

  • Μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους της Μεσσηνίας, της Λακωνίας και της Αρκαδίας.
  • Το μήνυμα καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.
  • Τα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης, με τις Αρχές να τονίζουν την ανάγκη τήρησης των οδηγιών τους.
«Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες».

Μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους της Μεσσηνίας, της Λακωνίας και της Αρκαδίας καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί αύριο μέχρι αργά το απόγευμα.

Συγκεκριμένα τα μηνύματα αναφέρουν: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στις Περιφερειακές Ενότητες Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

 


Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη και σε κατοίκους της Αργολίδας και της Κορινθίας καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί αύριο μέχρι αργά το απόγευμα . Συγκεκριμένα τα μηνύματα αναφέρουν:

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved