Quantcast
Μητέρα Άλκη Καμπανού: «Τα ισόβια τα πήρα εγώ, οι άλλες μάνες είδαν τα παιδιά τους» - Real.gr
real player

Μητέρα Άλκη Καμπανού: «Τα ισόβια τα πήρα εγώ, οι άλλες μάνες είδαν τα παιδιά τους»

13:13, 03/11/2025
Μητέρα Άλκη Καμπανού: «Τα ισόβια τα πήρα εγώ, οι άλλες μάνες είδαν τα παιδιά τους»

«Όσο καθυστερούμε, δημιουργείται η εντύπωση ότι δεν αποδίδεται σωστά η δικαιοσύνη», δήλωσε ο Αριστείδης Καμπανός.

«Σε αυτή τη δίκη, τα ισόβια τα πήρα εγώ, η μάνα του Άλκη, γιατί οι άλλες οι μάνες ήταν πάνω και έβλεπαν τα παιδιά τους», ανέφερε η Μελίνα Κακουλίδου, μητέρα του 19χρονου Άλκη Καμπανού, μετά την αναβολή από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης (για τις 23 Οκτωβρίου του 2026) στη δίκη για τη δολοφονία -με οπαδικά κίνητρα- του 19χρονου γιου της.

Σε δήλωσή της έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, η κ. Κακουλίδου ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη για το έγκλημα που διαπράχθηκε εις βάρος του Άλκη και «τα ισόβια να γίνουν ισόβια». Ερωτηθείσα για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί έξω από τα δικαστήρια, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε με αντικείμενα σε άτομα που βρίσκονταν στα σκαλιά των δικαστηρίων, η μητέρα του Άλκη απέδωσε ευθύνες στις οικογένειες των δραστών. «Να μην κατηγορούμε πάντα την Πολιτεία για τα άσχημα που συμβαίνουν. Πρώτα είναι η οικογένεια- γι’ αυτή τη σημερινή παρουσία τους ευθύνες έχουν οι οικογένειες τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τη δυσαρέσκειά του για τη νέα αναβολή στη δευτεροβάθμια δίκη (προηγήθηκε άλλη μία στις αρχές του τρέχοντος έτους), διατύπωσε ο Αριστείδης Καμπανός, πατέρας του αδικοχαμένου 19χρονου, εκφράζοντας την ελπίδα η επόμενη δικάσιμος θα είναι η οριστική. «Όσο καθυστερούμε, δημιουργείται η εντύπωση ότι δεν αποδίδεται σωστά η δικαιοσύνη», τόνισε.

Κληθείς να σχολιάσει τα πρωινά επεισόδια, αλλά και την ένταση που επικράτησε προς στιγμήν έξω από την δικαστική αίθουσα, ο κ. Καμπανός ανέφερε: «Δυστυχώς, υπάρχουν κάποιοι τιμητές των δολοφόνων του Άλκη. Τα παιδιά αυτά έχουν πάρει τον στραβό δρόμο. Κάποιοι άλλοι θα πρέπει να τους δείξουν ότι κάτι λάθος κάνουν. Δεν πρέπει να υπάρχουν τιμητές εγκλημάτων». Επισήμανε δε, ότι το έγκλημα με θύμα τον Άλκη έπρεπε να μας συνετίσει όλους ώστε να μην ξαναγίνει ανάλογο έγκλημα για διαφορετική ομάδα.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Στη λίστα κορυφαίων επιστημόνων του Stanford διακρίθηκαν 244 μέλη του ΑΠΘ

Στη λίστα κορυφαίων επιστημόνων του Stanford διακρίθηκαν 244 μέλη του ΑΠΘ

13:32 03/11
Σουδάν: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν πόλεις και χωριά λόγω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων

Σουδάν: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν πόλεις και χωριά λόγω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων

13:30 03/11
Καλαμάτα: «Ήταν μια κακή στιγμή» - Τι λέει ο γιος του 76χρονου για το περιστατικό με το ροτβάιλερ

Καλαμάτα: «Ήταν μια κακή στιγμή» - Τι λέει ο γιος του 76χρονου για το περιστατικό με το ροτβάιλερ

13:29 03/11
Π. Μαρινάκης: Οι επενδύσεις που σχεδιάζουμε θα εξασφαλίσουν ότι πάντα η Ελλάδα θα έχει το καλύτερο και φθηνότερο νερό

Π. Μαρινάκης: Οι επενδύσεις που σχεδιάζουμε θα εξασφαλίσουν ότι πάντα η Ελλάδα θα έχει το καλύτερο και φθηνότερο νερό

13:22 03/11
Britney Spears: Διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram μετά τις ανησυχητικές αναρτήσεις

Britney Spears: Διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram μετά τις ανησυχητικές αναρτήσεις

13:15 03/11
Μητέρα Άλκη Καμπανού: «Τα ισόβια τα πήρα εγώ, οι άλλες μάνες είδαν τα παιδιά τους»

Μητέρα Άλκη Καμπανού: «Τα ισόβια τα πήρα εγώ, οι άλλες μάνες είδαν τα παιδιά τους»

13:13 03/11
Δίκη για υποκλοπές: «Το άνοιξα χωρίς υποψία...» - Τι κατέθεσε υπάλληλος του υπ. Προστασίας του Πολίτη

Δίκη για υποκλοπές: «Το άνοιξα χωρίς υποψία...» - Τι κατέθεσε υπάλληλος του υπ. Προστασίας του Πολίτη

13:07 03/11
Φίλης στον realfm 97,8 για Γκιλφόιλ: Είναι μία αρκετά έξυπνη γυναίκα, πολύ πετυχημένη, που θέλει να πετύχει και σε αυτό το πόστο

Φίλης στον realfm 97,8 για Γκιλφόιλ: Είναι μία αρκετά έξυπνη γυναίκα, πολύ πετυχημένη, που θέλει να πετύχει και σε αυτό το πόστο

13:00 03/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved