Μητέρα τυφλού σημαιοφόρου στο Αγρίνιο: Είμαι 1,60 αλλά χθες ένιωσα πιο ψηλή και από τον Αντετοκούνμπο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

«Αισθάνθηκα περήφανος που παρέλασα και συγκινήθηκα», δήλωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ο μαθητής Γ’ Γυμνασίου Ιωάννης Παπαθανασίου, ο τυφλός σημαιοφόρος που συγκίνησε στη μαθητική παρέλαση στο Αγρίνιο, αποσπώντας το πιο θερμό χειροκρότημα.

Και πρόσθεσε: «Έβγαλα τον μεγαλύτερο βαθμό και μπήκα σημαιοφόρος. Όταν μου ανακοίνωσαν ένιωσα μεγάλη χαρά. Έβγαλα 19,7».

Με σταθερό βηματισμό και έχοντας δίπλα του τους συμμαθητές και τους καθηγητές του, ο Γιάννης κράτησε ψηλά την ελληνική σημαία, ενώ ο διευθυντής του σχολείου, Βασίλειος Δανιάς, συνεχάρη θερμά τον μαθητή, τους γονείς του που είναι πάντα συνοδοιπόροι, αλλά και τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης Αλεξάνδρα Φραγκούλη, φυσικό, και Νικολέτα Σαλάκου, φιλόλογο.

«Τα θερμά μου συγχαρητήρια όμως θέλω να τα δώσω και στους μαθητές όλου του σχολείου και ιδιαίτερα στους μαθητές της τάξης του, που στα πλαίσια της συμπερίληψης, τον περιέβαλαν με αγάπη και κατανόηση», ανέφερε ο διευθυντής.

Η μητέρα του Γιάννη περιέγραψε τη συγκίνησή της βλέποντας τον γιο της σημαιοφόρο στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό»: «Κλαίω από συγκίνηση όλη μέρα. Νιώθω περήφανη. Είμαι 1,60 “με τα χέρια ψηλά”, που λέει και ο Γιάννης “ένα μέτρο κι ένα μίλκο”, αλλά χθες ένιωσα πιο ψηλή και από τον Αντετοκούνμπο. Χωρίς την βοήθεια από τις δύο μου κόρες και τον άνδρα μου δεν θα τα καταφέρναμε. Όλοι μαζί, αυτό είναι μια συλλογική προσπάθεια».

Η παρέλαση της Γαβαλού ανέδειξε για ακόμα μια φορά την αξία της αριστείας, της θέλησης και της συλλογικής στήριξης, στέλνοντας μήνυμα σε όλους για τη δύναμη της ενσυναίσθησης και της συμπερίληψης.