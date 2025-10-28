Μητροκτονία στα Τρίκαλα: Δολοφονικό μίσος και αναπάντητα ερωτήματα - Real.gr

Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν τα πραγματικά κίνητρα του 18χρονου που σκότωσε την 54χρονη μητέρα του.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Συγκλονισμένη παραμένει η κοινωνία των Τρικάλων από την άγρια δολοφονία της 54χρονης με δράστη τον 18χρονο γιο της, ο οποίος την έπνιξε με μια πετσέτα του μπάνιου. Ομως, τι προκάλεσε αμόκ στον νεαρό, με αποτέλεσμα να αφαιρέσει τη ζωή της μητέρας του και να καταστρέψει τη δική του; Το διαζύγιο των γονιών του, κάποιες επιλογές της 54χρονης με τις οποίες διαφωνούσε, αλλά και το bullying που ίσως δεχόταν στο σχολείο ή από εξωσχολικές παρέες, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών που ερευνούν τα πραγματικά κίνητρά του.

Κατά την απολογία του, την περασμένη Παρασκευή, ο 18χρονος προσπάθησε να πείσει τον ανακριτή ότι τέλεσε την πράξη του εν βρασμώ ψυχής. «Αντιμετωπίζω ψυχικά προβλήματα τα οποία δεν έχω πει σε κανέναν εδώ και καιρό. Θέλω βοήθεια», φέρεται ότι είπε στον ανακριτή. Από την άλλη, οι ειδικοί στην εγκληματολογία επισημαίνουν ότι η επιλογή ενός δράστη να σκοτώσει το θύμα του με ασφυκτικό θάνατο, εκτός από τα έντονα αρνητικά συναισθήματά του, δείχνει και την αποφασιστικότητά του να τελέσει το έγκλημα. Και αυτό διότι ο δράστης έχει το χρονικό περιθώριο να υπαναχωρήσει και να μη στερήσει τη ζωή από το θύμα του. Χρειάζονται αρκετά δευτερόλεπτα, ακόμη και λεπτά της ώρας για να ολοκληρώσει την πράξη του και κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος βλέπει το θύμα του να δίνει μάχη για να ζήσει. «Ο ασφυκτικός θάνατος έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν είναι ένα τραύμα από μαχαίρι ή ένας πυροβολισμός, που θα μπορούσε να αποδοθεί στην κακιά στιγμή», αναφέρουν νομικές πηγές στη Realnews.

Πόρισμα

Ειδικά για το έγκλημα που διέπραξε ο 18χρονος την περασμένη Τρίτη τα στοιχεία είναι αμείλικτα. Το πόρισμα που συνέταξε ο ιατροδικαστής, ο οποίος εξέτασε το θύμα, προκαλεί σοκ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «R», στο ιατροδικαστικό πόρισμα περιλαμβάνονται ανατριχιαστικές λεπτομέρειες όπως ότι βρέθηκε αίμα στα μάτια και στα αυτιά της γυναίκας, που οφείλεται στην πίεση που άσκησε για αρκετά λεπτά ο δράστης στον λαιμό της 54χρονης μητέρας του, στραγγαλίζοντάς την με την πετσέτα. Η πράξη αυτή δείχνει ενδεχομένως το μεγάλο μίσος που φαίνεται πως είχε ο 18χρονος για τη μητέρα του, αλλά ενδεχομένως και το γεγονός ότι είχε προσχεδιάσει την αποτρόπαια πράξη του.

Πολλά ερωτήματα υπάρχουν και για το τι προηγήθηκε τις ημέρες πριν από το αποτρόπαιο έγκλημα. Οι γείτονες του σπιτιού όπου κατοικούσε η μητέρα άκουγαν καβγάδες το τελευταίο διάστημα από τη μονοκατοικία στην περιοχή Φλαμουράκι, ανάμεσα στα χωριά Αμπελάκια και Αγία Μονή Τρικάλων. Ομως, την ημέρα της δολοφονίας δεν υπήρξαν φωνές. Μητέρα και γιος φαίνεται να παρακολουθούσαν τηλεόραση, όταν ξαφνικά ο 18χρονος πήγε στο μπάνιο, πήρε μια πετσέτα και έπνιξε χωρίς κανέναν δισταγμό την 54χρονη. Λίγα λεπτά μετά, πήρε ο ίδιος τηλέφωνο την Αστυνομία, ενημερώνοντας για το έγκλημα που μόλις είχε διαπράξει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μητέρα και γιος δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις. Ο 18χρονος φαίνεται ότι κατηγορούσε την 54χρονη για τον χωρισμό της από τον πατέρα του πριν από περίπου μία δεκαετία. Κάποια άκομψα πειράγματα που ίσως δεχόταν από άλλα παιδιά της ηλικίας του, όπως φημολογείται, ενδεχομένως να επιδείνωσαν την κακή ψυχολογική του κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την κακή σχέση επικαλέστηκε ο νεαρός όταν συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Επιμέλεια

Την επιμέλεια του παιδιού είχε αναλάβει ο πατέρας και όχι η μητέρα όπως συνήθως γίνεται. Βέβαια, μετά την ενηλικίωσή του (πριν από δύο μήνες έκλεισε τα 18), ο νεαρός είχε την επιλογή να μείνει με όποιον από τους δύο γονείς του επιθυμεί. Το τελευταίο διάστημα διέμενε κάποιες ημέρες στην οικία του πατέρα του και άλλες με τη μητέρα του.

Κατά το διάστημα της συγκατοίκησής του με την 54χρονη, οι σχέσεις τους έγιναν ακόμη χειρότερες, καθώς ο νεαρός διαφωνούσε με ορισμένες επιλογές της. Αποκαλυπτική είναι η περιγραφή του 18χρονου που έδωσε στις Αρχές ένα συγγενικό του πρόσωπο. «Είναι ένα πολύ καλό παιδί. Πήγαινε στο νυχτερινό σχολείο και την ημέρα δούλευε στα αυτοκίνητα. Δεν τον είχαμε ακούσει ποτέ να φωνάζει ή να βρίζει και σίγουρα δεν τον είχαμε δει να ασκεί βία. Ηταν ευδιάθετος και έκανε αστεία. Ομως, όταν έφτανε η στιγμή να πάει στη μητέρα του, η διάθεσή του χαλούσε. Κάτι έδειχνε να τον ενοχλεί, όμως δεν μας έλεγε τι ήταν αυτό. Εδειχνε να κακοπερνούσε μαζί της, δεν έτρωγε και δεν μιλούσε. Γινόταν κλειστός, ένας άλλος άνθρωπος», αναφέρει ο συγγενής του.