Μητροκτονία στα Τρίκαλα: «Ήταν ένα ήρεμο κι ευγενικό αγόρι...» - Τι λένε όσοι γνωρίζουν τον 18χρονο - Real.gr

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία των Τρικάλων από την αποτρόπαιη πράξη ενός 18χρονου, ο οποίος το πρωί της Τρίτης τηλεφώνησε στην αστυνομία και ομολόγησε ότι σκότωσε τη μητέρα του.

Όπως έγινε γνωστό, ο νεαρός στις 10:30 το πρωί της Τρίτης κάλεσε την αστυνομία, δηλώνοντας ότι στραγγάλισε τη μητέρα του με μια πετσέτα. Αμέσως μετά, η αστυνομία έφτασε στο σημείο, τον εντόπισε μέσα στο σπίτι και του πέρασε χειροπέδες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες Συγκεκριμένα, ο 18χρονος ήταν στο σπίτι μαζί με την μητέρα του και παρακολουθούσαν τηλεόραση. Κάποια στιγμή, πήρε μια πετσέτα από το μπάνιο και της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο.

«Ακούγαμε τι γινόταν στο εξωτερικό και λέγαμε… Τώρα έφτασε στην πόρτα μας» τονίζει κάτοικος της περιοχής στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Ο νεαρός μητροκτόνος, πέρα από τα πρώτα του λόγια για τις προστριβές που είχε με τη μητέρα του, δε θέλησε να πει κάτι παραπάνω στους αστυνομικούς και είπε ό,τι θα περιγράψει τα όσα έγιναν από την παιδική του ηλικία μέχρι τη στιγμή του φόνου στον αρμόδιο εισαγγελέα όπου θα οδηγηθεί αύριο. Ο καθ’ ομολογία μητροκτόνος αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή, σύμφωνα με το STAR.

«Ήταν πάντα ένα ήρεμο κι ευγενικό αγόρι»

Όλοι στα Τρίκαλα προσπαθούν να καταλάβουν πώς έγινε το κακό. Όσοι τον γνωρίζουν τον χαρακτηρίζουν ως ένα ήρεμο και ευγενικό αγόρι. Ο 18χρονος ήταν ένα παιδί που έκανε σχέδια και όνειρα για το μέλλον. Φοιτούσε σε νυχτερινό σχολείο και δούλευε τα πρωινά σε συνεργείο αυτοκινήτων γιατί ήθελε να γίνει μηχανικός.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων βρίσκονται ο πατέρας και η αδερφή του, η οποία σπουδάζει στο Βόλο.