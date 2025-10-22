Μητροκτονία στα Τρίκαλα: Την Παρασκευή η απολογία του 18χρονου - Real.gr

Σαρανταοκτάωρη προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή έλαβε, μέσω των δικηγόρων του, ο 18χρονος ο οποίος ομολόγησε πως σκότωσε χθες την 54χρονη μητέρα του, στραγγαλίζοντάς την με πετσέτα, όπως επιβεβαιώθηκε και από την ιατροδικαστική έκθεση.

Ο έφηβος οδηγήθηκε, σήμερα, ενώπιον του εισαγγελέα, όπου κατέθεσε επί μία και πλέον ώρα, με την υπερασπιστική γραμμή του κατηγορούμενου να απορρίπτει εξ αρχής την δήθεν «ομολογία του εφήβου στους αστυνομικούς ότι σκεφτόταν τη δολοφονία της μητέρας του επί μήνες…».

Η οικογενειακή τραγωδία, που έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, εκτυλίχθηκε σε μονοκατοικία στην περιοχή Φλαμουλάκι του Δήμου Τρικκαίων, με τον δράστη να συλλαμβάνεται χωρίς αντίσταση, αφού ο ίδιος είχε τηλεφωνήσει στην Αστυνομία δηλώνοντας την πράξη του εν πλήρη ηρεμία.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, νωρίς σήμερα το μεσημέρι, σε επικοινωνία με τον δικηγόρο κ. Νίκο Αλεξίου, ενός εκ νομικών της υπεράσπισης του 18χρονου, ζητήθηκε «η προστασία της εύθραυστης ιδιαιτερότητας της προσωπικής ζωής του 18χρονου», επιβεβαιώνοντας και την υπερασπιστική θέση ότι «δεν υπάρχει καμία απολύτως κατάθεση ή τοποθέτηση του κατηγορουμένου, με οποιονδήποτε τρόπο και οπουδήποτε, ούτε βέβαια περί δήθεν παραδοχών του».

Η παραπάνω θέση αποτυπώνεται και σε έγγραφη δήλωση των δύο νομικών του κατηγορουμένου, κ.κ. Νίκου Αλεξίου και Νίκου Μίστρα, αναφέροντας τα κάτωθι:

«Αποτελεί κυρίαρχη υποχρέωση της νομικής υπερασπίσεως ενός οιονεί ανηλίκου που βρίσκεται στο μέσο μιας πραγματικής οικογενειακής τραγωδίας, με δύο θύματα, να προστατεύσει την εύθραυστη “ιδιαιτερότητα” της προσωπικής ζωής, έως ότου η επιστήμη και οι συνθήκες της τραγωδίας αναδειχθούν στις αληθινές τους διαστάσεις. Την υποχρέωση αυτή, αυτονοήτως υπέχει και οφείλει, και κάθε υπεύθυνο μέσο πληροφόρησης και επικοινωνίας. Τονίζεται μάλιστα, ιδιαίτερα, ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως κατάθεση ή τοποθέτηση του κατηγορουμένου, με οποιονδήποτε τρόπο και οπουδήποτε, ούτε βέβαια περί δήθεν παραδοχών του, όπως αυθαίρετα και εντελώς ανακριβώς, διακινείται από μέρος μέσων ενημέρωσης».