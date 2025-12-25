Quantcast
Μητρόπολη Αθηνών: Θεία Λειτουργία υπό τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο – «Η Χάρις του Θεού να μας ευλογεί» - Real.gr
real player

Μητρόπολη Αθηνών: Θεία Λειτουργία υπό τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο – «Η Χάρις του Θεού να μας ευλογεί»

17:35, 25/12/2025
Μητρόπολη Αθηνών: Θεία Λειτουργία υπό τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο – «Η Χάρις του Θεού να μας ευλογεί»

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών πραγματοποίησε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. Συλλειτούργησαν οι επίσκοποι Σκιάθου Ιωάννης, αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και Χριστουπόλεως Βαρνάβας, πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

«Η Χάρις του Θεού να μας ευλογεί, να μας δώσει μια καινούργια χρονιά, χωρίς πολλά προβλήματα, δυσκολίες και εμπόδια, τα οποία δυστυχώς συχνά εμείς οι ίδιοι καλλιεργούμε, πολλαπλασιάζουμε και μεγεθύνουμε», τόνισε ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων και ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά.

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου για τα Χριστούγεννα ανέγνωσε ο ιεροκήρυκας του Καθεδρικού Ι.Ν. Αθηνών, αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Καρσιώτης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ελένη Παπαδοπούλου: Πώς το ελληνικό FBI εξιχνίασε τη δολοφονία της – Ο ρόλος του πυροσβέστη και η απουσία του γιου από την κηδεία

Ελένη Παπαδοπούλου: Πώς το ελληνικό FBI εξιχνίασε τη δολοφονία της – Ο ρόλος του πυροσβέστη και η απουσία του γιου από την κηδεία

12:07 27/12
Αγρότες: Τι αποφάσισαν στο μπλόκο της Νίκαιας - Οι δρόμοι που είναι κλειστοί και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αγρότες: Τι αποφάσισαν στο μπλόκο της Νίκαιας - Οι δρόμοι που είναι κλειστοί και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

15:10 27/12
Βαρδούσια Όρη: Ποιοι ήταν οι 4 ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους - Βρέθηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι

Βαρδούσια Όρη: Ποιοι ήταν οι 4 ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους - Βρέθηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι

13:16 27/12
Θεσσαλονίκη: Eργατικό ατύχημα σε κρεοπωλείο - Τραυματίστηκε 67χρονος εργαζόμενος

Θεσσαλονίκη: Eργατικό ατύχημα σε κρεοπωλείο - Τραυματίστηκε 67χρονος εργαζόμενος

15:01 27/12
Ροδόπη: Δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια σε βάρος της μητέρας του 7χρονου - Τι έδειξε η νεκροψία

Ροδόπη: Δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια σε βάρος της μητέρας του 7χρονου - Τι έδειξε η νεκροψία

10:31 27/12
Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα για τη νέα χρονιά – «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου…»

Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα για τη νέα χρονιά – «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου…»

14:15 27/12
Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε με 40 πυραύλους - Χωρίς θέρμανση το ένα τρίτο του Κιέβου

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε με 40 πυραύλους - Χωρίς θέρμανση το ένα τρίτο του Κιέβου

12:45 27/12
Πώς να κοιμηθείτε πολύ γρήγορα: Τεχνικές για να το καταφέρετε σε 10, 60 ή 120 δευτερόλεπτα

Πώς να κοιμηθείτε πολύ γρήγορα: Τεχνικές για να το καταφέρετε σε 10, 60 ή 120 δευτερόλεπτα

08:00 27/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved