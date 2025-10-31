Μητροπολίτης Δωδώνης για την παρατήρηση στον καθηγητή: Στην εκκλησία ανεχόμαστε μια κατάσταση τραγική - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Μητροπολίτης Δωδώνης, Χρυσόστομος, μίλησε στο Καλημέρα Ελλάδα του ΑΝΤ1, για το περιστατικό με την επίπληξη στον καθηγητή για την ενδυμασία του, το οποίο προκάλεσε τις αντιδράσεις του κόσμου.

Την ώρα που διευθυντής δημοτικού σχολείου στη Ζάκυνθο εκφωνούσε τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας, βγήκε από το ιερό ο Μητροπολίτης Δωδώνης και του επιτέθηκε λεκτικά, επειδή είχε το πουκάμισο έξω, όπως του είπε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο νησί, με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου να καταδικάζει την στάση του Μητροπολίτη.

Ο ίδιος μίλησε στο Καλημέρα Ελλάδα, επισημαίνοντας:

“Όχι το ντύσιμο, το ξεντύσιμο. Μπορεί ένας καθηγητής, στο κέντρο του ναού, στην Εθνική Επέτειο με Δοξολογία, να μιλάει με τα πουκάμισα απέξω; Δεν έχει σημασία για το δρόμο, για το σπίτι του, για το καφενείο, για την εκκλησία έχει σημασία. Η εκκλησία δεν μπορεί να δεχτεί μια τέτοια κατάσταση […]. Στην εκκλησία, δυστυχώς, ανεχόμαστε μια κατάσταση τραγική, όσον αφορά το ντύσιμο. Στο Ναό μέσα είναι και άλλοι απρεπώς ενδεδυμένοι και γυναίκες και άντρες και κάνουμε υπομονή”.