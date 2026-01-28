Quantcast
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος: Οδύνη για τον τραγικό θάνατο των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ και των εργατριών στα Τρίκαλα - Real.gr
real player

Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος: Οδύνη για τον τραγικό θάνατο των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ και των εργατριών στα Τρίκαλα

08:00, 28/01/2026
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος: Οδύνη για τον τραγικό θάνατο των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ και των εργατριών στα Τρίκαλα

Σύνοψη από το

  • Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος εξέφρασε οδύνη για τον τραγικό θάνατο των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Στη δήλωσή του αναφέρει πως “η απώλεια αυτή ακουλούθησε την οδύνη όλων μας, από την απώλεια πέντε εργαζομένων γυναικών στα Τρίκαλα, στον χώρο της εργασίας τους”.
  • Ο Μητροπολίτης σημειώνει ότι “η ομάδα του ΠΑΟΚ, στενά συνδεμένη με την ιστορία, την ψυχή και τη ζωή της Θεσσαλονίκης θρηνεί τα παιδιά της και ο πόνος για την απώλεια αυτή είναι πόνος κοινός, πόνος εκκλησιαστικός και κοινωνικός…”. Η τοπική Εκκλησία πενθεί μαζί με τις οικογένειες και προσεύχεται υπέρ αναπαύσεως των ψυχών τους.
  • Παράλληλα, ο Μητροπολίτης απευθύνει έκκληση να τηρούνται όλοι οι κανόνες τόσο στους δρόμους όσο και στους χώρους εργασίας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Τονίζει πως “να εφαρμόζονται με συνέπεια οι κανόνες της σωστής και υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς… και να τηρούνται με ευλάβεια και αυστηρότητα τα μέτρα ασφαλείας στους χώρους εργασίας, ώστε η εργασία να υπηρετεί τη ζωή και όχι να την απειλεί”.
Τη βαθύτατη οδύνη του για τον θάνατο των επτά φίλάθλων του ΠΑΟΚ στο σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε χθες στη Ρουμανία εκφράζει με δήλωσή του ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος.

Στη δήλωσή του ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης αναφέρει πως “η απώλεια αυτή ακουλούθησε την οδύνη όλων μας, από την απώλεια πέντε εργαζομενων γυναικών στα Τρίκαλα, στον χώρο της εργασίας τους”.

“Η ομάδα του ΠΑΟΚ, στενά συνδεμένη με την ιστορία, την ψυχή και τη ζωή της Θεσσαλονίκης θρηνεί τα παιδιά της και ο πόνος για την απώλεια αυτή είναι πόνος κοινός, πόνος εκκλησιαστικός και κοινωνικός, γι’ αυτό και ολόκληρη η τοπική Εκκλησία της Θεσσαλονίκης πενθεί μαζί με τις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων και προσεύχεται υπέρ αναπαύσεως των ψυχών τους”, αναφέρει επίσης ο Μητροπολίτης εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Παράλληλα απευθύνει έκκληση να τηρούνται όλοι οι κανόνες τόσο στους δρόμους όσο και στους χώρους εργασίας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. “Να εφαρμόζονται με συνέπεια οι κανόνες της σωστής και υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς, για την προστασία του πολυτίμου δώρου της ανθρώπινης ζωής, και να τηρούνται με ευλάβεια και αυστηρότητα τα μέτρα ασφαλείας στους χώρους εργασίας, ώστε η εργασία να υπηρετεί τη ζωή και όχι να την απειλεί”, επισημαίνει.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τραγωδία σε τροχαίο στη Ρουμανία: Θρήνος για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ - Στο νοσοκομείο τρεις τραυματίες

Τραγωδία σε τροχαίο στη Ρουμανία: Θρήνος για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ - Στο νοσοκομείο τρεις τραυματίες

08:24 28/01
Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: «Τα παιδιά ζητάνε τη μαμά τους» - Συγκλονίζουν συγγενείς των θυμάτων - Ενώπιον της δικαιοσύνης οι 3 συλληφθέντες

Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: «Τα παιδιά ζητάνε τη μαμά τους» - Συγκλονίζουν συγγενείς των θυμάτων - Ενώπιον της δικαιοσύνης οι 3 συλληφθέντες

08:51 28/01
Θεσσαλονίκη: 52χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης - Φόβοι για κατά συρροή εγκλήματα

Θεσσαλονίκη: 52χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης - Φόβοι για κατά συρροή εγκλήματα

22:49 27/01
ΠΑΟΚ: Εφυγε από τη ζωή 55χρονος όταν έμαθε για το τροχαίο στη Ρουμανία

ΠΑΟΚ: Εφυγε από τη ζωή 55χρονος όταν έμαθε για το τροχαίο στη Ρουμανία

23:29 27/01
Όσοι έχουν γεννηθεί αυτές τις τρεις ημερομηνίες, θα έχουν τύχη μετά τα 60 τους χρόνια

Όσοι έχουν γεννηθεί αυτές τις τρεις ημερομηνίες, θα έχουν τύχη μετά τα 60 τους χρόνια

12:30 27/01
Μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο - Τουρκικά πλοία παραβίασαν σχεδόν 3.000 φορές τα Εθνικά Χωρικά Υδατα μέσα στο 2025

Μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο - Τουρκικά πλοία παραβίασαν σχεδόν 3.000 φορές τα Εθνικά Χωρικά Υδατα μέσα στο 2025

07:01 26/01
Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

08:15 27/01
Κινητικότητα στο μεταναστευτικό: Κλειστά κέντρα στην Αφρική

Κινητικότητα στο μεταναστευτικό: Κλειστά κέντρα στην Αφρική

07:00 28/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved