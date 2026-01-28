Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος: Οδύνη για τον τραγικό θάνατο των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ και των εργατριών στα Τρίκαλα - Real.gr

Τη βαθύτατη οδύνη του για τον θάνατο των επτά φίλάθλων του ΠΑΟΚ στο σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε χθες στη Ρουμανία εκφράζει με δήλωσή του ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος.

Στη δήλωσή του ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης αναφέρει πως “η απώλεια αυτή ακουλούθησε την οδύνη όλων μας, από την απώλεια πέντε εργαζομενων γυναικών στα Τρίκαλα, στον χώρο της εργασίας τους”.

“Η ομάδα του ΠΑΟΚ, στενά συνδεμένη με την ιστορία, την ψυχή και τη ζωή της Θεσσαλονίκης θρηνεί τα παιδιά της και ο πόνος για την απώλεια αυτή είναι πόνος κοινός, πόνος εκκλησιαστικός και κοινωνικός, γι’ αυτό και ολόκληρη η τοπική Εκκλησία της Θεσσαλονίκης πενθεί μαζί με τις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων και προσεύχεται υπέρ αναπαύσεως των ψυχών τους”, αναφέρει επίσης ο Μητροπολίτης εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Παράλληλα απευθύνει έκκληση να τηρούνται όλοι οι κανόνες τόσο στους δρόμους όσο και στους χώρους εργασίας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. “Να εφαρμόζονται με συνέπεια οι κανόνες της σωστής και υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς, για την προστασία του πολυτίμου δώρου της ανθρώπινης ζωής, και να τηρούνται με ευλάβεια και αυστηρότητα τα μέτρα ασφαλείας στους χώρους εργασίας, ώστε η εργασία να υπηρετεί τη ζωή και όχι να την απειλεί”, επισημαίνει.