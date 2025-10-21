Quantcast
Μητσοτάκης για Σαββόπουλο: «Ένας υπέροχος τραγουδοποιός, ένας ευαίσθητος Έλληνας, ένας υπεύθυνος πολίτης» - Real.gr
real player

Μητσοτάκης για Σαββόπουλο: «Ένας υπέροχος τραγουδοποιός, ένας ευαίσθητος Έλληνας, ένας υπεύθυνος πολίτης»

23:08, 21/10/2025
Μητσοτάκης για Σαββόπουλο: «Ένας υπέροχος τραγουδοποιός, ένας ευαίσθητος Έλληνας, ένας υπεύθυνος πολίτης»

Για έναν υπέροχο τραγουδοποιό, έναν ευαίσθητο Έλληνα και έναν υπεύθυνο πολίτη έκανε λόγο σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για το θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Δεν θέλω να το πιστέψω αλλά ο Διονύσης μας δεν είναι πια εδώ. Με τον αποχωρισμό να συμβαίνει όπως τον είχε ο ίδιος τραγουδήσει: «Δεν είμαι εδώ». Οι άλλοι «χτύπααν τον αέρα». Και να ξεκινήσει, έτσι, ήρεμος το ταξίδι του προς μια «θάλασσα πλατιά»…

Ο Σαββόπουλος έφυγε, αφήνοντας ένα ισχυρό αποτύπωμα στη μουσική, στον στίχο, αλλά και στο δημόσιο ύφος. Γιατί με το έργο και τη στάση του απέδειξε πως ήταν ένας υπέροχος τραγουδοποιός. Ένας ευαίσθητος Έλληνας. Και ένας υπεύθυνος πολίτης.

Με τίμησε με τη φιλία του. Και μέσα από αυτήν μπόρεσα να γνωρίσω μία ευγενική μορφή που είχε ένα μοναδικό χάρισμα: να παρακολουθεί τις εποχές που αλλάζουν. Και, ταυτόχρονα, να αλλάζει και ο ίδιος. Κρατώντας μόνο την αυθεντικότητά του.

Αυτήν την αυθεντικότητα αποπνέει και το τελευταίο βιβλίο του με θέμα την ίδια του τη ζωή. Ένα ντοκιμαντέρ για την Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών που τη διηγείται με την ίδια ζωντάνια, αλλά και ευθύτητα που είχαν τα λόγια και οι νότες του.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν θα μας τραγουδήσει, φέτος, ότι «τον χειμώνα ετούτο άμα τον πηδήσαμε για άλλα δέκα χρόνια άιντε καθαρίσαμε». Η βραχνή φωνή του, όμως, θα μας συνοδεύει για πάντα. Πλουτίζοντας την καρδιά και τη σκέψη μας.

Τον αποχαιρετώ με οδύνη με τη σκέψη μου στην αγαπημένη του ‘Ασπα και στους δύο τους γιούς, Κορνήλιο και Ρωμανό. Τη φυσική του συνέχεια αναλαμβάνουν τα εγγόνια του Διονύσης και Αντρέας. Και όλοι εμείς, τη διατήρηση της φωτεινής μνήμης του.

RIP Νιόνιο».

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ιβάν Σβιτάιλο για το «Να με λες μαμά»: Δεν θα άφηνα τα παιδιά μου να το δουν

Ιβάν Σβιτάιλο για το «Να με λες μαμά»: Δεν θα άφηνα τα παιδιά μου να το δουν

23:45 21/10
«Ήταν ένας ήχος αλήθειας και γνησιότητας...» - Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο

«Ήταν ένας ήχος αλήθειας και γνησιότητας...» - Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο

23:43 21/10
Σ. Φάμελλος: «Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Διονύση Σαββόπουλο, έναν μεγάλο δημιουργό της Ελλάδας»

Σ. Φάμελλος: «Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Διονύση Σαββόπουλο, έναν μεγάλο δημιουργό της Ελλάδας»

23:31 21/10
Nicole Kidman-Keith Urban: Το τραγούδι-καρφί για τον γάμο τους και η προδοσία που πονά

Nicole Kidman-Keith Urban: Το τραγούδι-καρφί για τον γάμο τους και η προδοσία που πονά

23:30 21/10
Ο Διονύσης Σαββόπουλος «χαρτογράφησε την πατρίδα μας και τους ανθρώπους της», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

Ο Διονύσης Σαββόπουλος «χαρτογράφησε την πατρίδα μας και τους ανθρώπους της», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

23:25 21/10
Συλλυπητήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ για τον Σαββόπουλο: «Αντισυμβατικό και σύνθετο, το έργο του»

Συλλυπητήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ για τον Σαββόπουλο: «Αντισυμβατικό και σύνθετο, το έργο του»

23:21 21/10
Π. Μαρινάκης για Δ. Σαββόπουλο: 'Εζησε και τραγούδησε τις αγωνίες κάθε εποχής

Π. Μαρινάκης για Δ. Σαββόπουλο: 'Εζησε και τραγούδησε τις αγωνίες κάθε εποχής

23:21 21/10
Κωνσταντίνος Τασούλας για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου: Τα έργα του σφράγισαν την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού

Κωνσταντίνος Τασούλας για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου: Τα έργα του σφράγισαν την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού

23:17 21/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved