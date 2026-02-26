Μνημείο για τα θύματα των Τεμπών στην Καισαριανή - Real.gr

Στην Καισαριανή πραγματοποιήθηκαν σήμερα το απόγευμα, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα, τα αποκαλυπτήρια ενός Μνημείου αφιερωμένου στα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Το Μνημείο, που φέρει τα ονόματα των 57 θυμάτων, τοποθετήθηκε από τον Δήμο στη συμβολή της Λεωφόρου Εθνικής Αντίστασης με τον ανώνυμο κάθετο δρόμο, που μετονομάστηκε σε «Θυμάτων Τεμπών», στο τέρμα της λεωφοριακής γραμμής.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε πλήθος κόσμου, μαζί με συγγενείς των θυμάτων, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος του Συλλόγου, Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος φίλησε συγκινημένος το όνομα του παιδιού του στην πλάκα.

«Αποτελεί ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και τιμής στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας», τόνισε στην ομιλία του ο δήμαρχος Καισαριανής, Ηλίας Σταμέλος, προσθέτοντας: «Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να ξεχαστεί. Τα Τέμπη υπάρχουν παντού».

ΑΠΕ-ΜΠΕ