Μοναστηράκι: «Θυμάμαι μόνο τον κατάλογο και μετά που με βάζανε στο φορείο» λέει η 53χρονη που καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Τη συγκλονιστική της μαρτυρία έδωσε η 53χρονη που καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου στο Μοναστηράκι μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ η ίδια καθόταν σε καφετέρια.

«Ίσα που είχαμε προλάβει να καθίσουμε, τον κατάλογο είχαμε πάρει και το μόνο που θυμάμαι είναι ότι ήμουν στο ασθενοφόρο. Εγώ θυμάμαι μόνο τον κατάλογο και μετά θυμάμαι που με βάζανε στο φορείο για το ασθενοφόρο που μου μίλησε η κοπέλα. Αν και μου είπε η κόρη μου ότι μιλούσε αλλά εγώ αυτό δεν το θυμάμαι, έχω κενό μνήμης» είπε η 53χρονη μιλώντας στον Alpha.

Πρόσθεσε ότι: «Δεν είχα τις αισθήσεις μου, τις έχανα τις ξαναέβρισκα, είχα στο κεφάλι τραύμα το οποίο χρειάστηκε πολλαπλά ράμματα…έχασα πολύ αίμα και ένα χτύπημα στον ώμο».

«Ήταν δύσκολο το ράψιμο και χρειάστηκε να με πάνε στο χειρουργείο γιατί λιποθυμούσα και έκανα εμετό» ανέφερε επίσης η 53χρονη, η οποία νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Νίμιτς και αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή, στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιεί το Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως.

Η ίδια δήλωσε ότι αναμένεται να υποβάλει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τον τραυματισμό της στο Μοναστηράκι και συγκεκριμένα στην πλατεία Αγίας Ειρήνης.

Οι αστυνομικοί στην έρευνά τους διαπίστωσαν ότι η καφετέρια στην οποία καθόταν η γυναίκα μαζί με το παιδί της, είχε τοποθετημένα τραπεζοκαθίσματα στο πεζόδρομο της οδού Αιόλου, χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια. Για αυτό το λόγο συνελήφθη ο προσωρινά υπεύθυνος της επιχείρησης, ενώ έχει ενημερωθεί και ο δήμος Αθηναίων.