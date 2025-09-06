Quantcast
Μονή Σινά: Στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Δρομολογούνται οι διαδικασίες διαδοχής του - Real.gr
real player

Μονή Σινά: Στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Δρομολογούνται οι διαδικασίες διαδοχής του

10:15, 06/09/2025
Μονή Σινά: Στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Δρομολογούνται οι διαδικασίες διαδοχής του

«Προσγειώθηκε στις 7:15 πμ, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με ειδική πτήση της Aegean από το αεροδρόμιο Sharm El Sheikh, ελληνική αποστολή υπό την Υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιώργο Καλαντζή» σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την ελληνική αποστολή στην Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά. Το Υπ.Εξ. τονίζει ότι η αποστολή μετέβη χθες, το μεσημέρι, στην Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά με σκοπό την ασφαλή παραλαβή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και Ελλήνων πολιτών που βρίσκονταν στη Μονή, μεταξύ των οποίων και 9 μοναχοί που επιθυμούσαν την επιστροφή τους στην Αθήνα.

«Η Ιερά Μονή, υπό την ευθύνη της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας λειτουργεί κανονικά και είναι επισκέψιμη. Εντός των επόμενων ημερών θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη διαδοχή του Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Δαμιανού σε εφαρμογή της δημόσια εκπεφρασμένης βούλησής του και σύμφωνα με τους Θεμελιώδεις Κανονισμούς της Ιεράς Μονής» καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Τζον «Λάκι» Λακαντού: Πέθανε ο τελευταίος επιζών αεροπόρος του «αιματοβαμμένου» 100ού Σμήνους των ΗΠΑ

Τζον «Λάκι» Λακαντού: Πέθανε ο τελευταίος επιζών αεροπόρος του «αιματοβαμμένου» 100ού Σμήνους των ΗΠΑ

11:30 06/09
Στον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας της 89ης ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης - ΕΙΚΟΝΕΣ

Στον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας της 89ης ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης - ΕΙΚΟΝΕΣ

11:20 06/09
Νέα εντολή εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό: Προς «ανθρωπιστική ζώνη» οδηγούνται οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας

Νέα εντολή εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό: Προς «ανθρωπιστική ζώνη» οδηγούνται οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας

11:15 06/09
Θεσσαλονίκη: Λειτουργούν ξανά οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» - Είχαν κλείσει λόγω απειλής

Θεσσαλονίκη: Λειτουργούν ξανά οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» - Είχαν κλείσει λόγω απειλής

11:00 06/09
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Θήβα - Έγινε αισθητός και στην Αττική

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Θήβα - Έγινε αισθητός και στην Αττική

10:43 06/09
Αραβικός Σύνδεσμος: Δεν είναι εφικτή η ειρήνη στην Εγγύς Ανατολή αν δεν τερματιστούν οι «εχθρικές» ενέργειες του Ισραήλ

Αραβικός Σύνδεσμος: Δεν είναι εφικτή η ειρήνη στην Εγγύς Ανατολή αν δεν τερματιστούν οι «εχθρικές» ενέργειες του Ισραήλ

10:30 06/09
Μονή Σινά: Στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Δρομολογούνται οι διαδικασίες διαδοχής του

Μονή Σινά: Στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Δρομολογούνται οι διαδικασίες διαδοχής του

10:15 06/09
Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου – Πρακτικές κινήσεις σας προσφέρουν ηρεμία και ανανέωση

Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου – Πρακτικές κινήσεις σας προσφέρουν ηρεμία και ανανέωση

10:15 06/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved