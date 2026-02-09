Μωρό 30 ημερών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Παίδων – Μεταφέρθηκε με λοίμωξη RSV - Real.gr

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση διασωλήνωσή του, καθώς η κλινική του εικόνα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Ένα μωρό μόλις 30 ημερών νοσηλεύεται στο παίδων Αγλαΐα Κυριακού, με συμπτώματα RSV. Η υγεία του βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, στην εφημερία του Αγλαΐα Κυριακού το βράδυ της Κυριακής 08.02.2026, εισήχθη κοριτσάκι 30 ημερών σε πολύ σοβαρή κατάσταση από εποχικό ιό RSV, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση διασωλήνωσή του, καθώς η κλινική του εικόνα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη, αναφέρει ο ΑΝΤ1.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, το βρέφος νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ διασωληνωμένο.

Παράλληλα ο Μιχάλης Γιαννακός αναρωτήθηκε: «Είναι να απορεί κανείς γιατί καθυστέρησαν και έφεραν το παιδί σε τέτοια κρίσιμη κατάσταση; ΠΡΟΣΟΧΗ οι εποχικές ιώσεις δεν τελείωσαν».