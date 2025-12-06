«Μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια»: Συγκλονίζει ο πατέρας του παιδιού που πέθανε μετά την επίθεση από σκύλο - Real.gr

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Ζακύνθου από τον θάνατο του 2χρονου παιδιού μετά την επίθεση που δέχτηκε από σκύλο.

«Με φώναξε η κόρη μου η μικρή και έτρεξα γρήγορα, αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου» είπε συντετριμμένος ο πατέρας του αγοριού στον Alpha.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το παιδάκι βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, στον Άγιο Λέοντα, όταν πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας.

«Ο σκύλος ήταν αδέσποτος, τον είχαν πετάξει και το πήραμε γιατί φώναζαν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα. Το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του» είπε ο πατέρας του παιδιού.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή, χωρίς ωστόσο, δυστυχώς, να τα καταφέρουν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ζευγάρι που έχει άλλα δύο παιδιά, είχε φύγει για να πάει να αγοράσει προμήθειες για το σπίτι και όταν γύρισε λίγο μετά το μεσημέρι, το παιδί διέφυγε της προσοχής και πήγε προς το δέντρο που ήταν αλυσοδεμένο το πιτ μπουλ, το οποίο του επιτέθηκε.