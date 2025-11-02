«Μου κόπηκαν τα πόδια...»: Η ανάρτηση της χήρας του Γιώργου Καραϊβάζ για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα - Real.gr

Ανάρτηση, σχετικά με την δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, έκανε η σύζυγος του δημοσιογράφου Γιώργος Καραϊβάζ, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2021. Υπενθυμίζεται, ότι το θύμα της χθεσινής επίθεσης, είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου, ωστόσο είχε αθωωθεί λόγω αμφιβολίων.

«Μ’ έπιασε μια τρεμούλα, μου κόπηκαν τα πόδια, είναι σαν να ξαναζώ τη δολοφονία του Γιώργου», γράφει χαρακτηριστικά η Στάθα Καραϊβάζ.

Η ανάρτηση της Στάθας Καραϊβάζ

«Ο θάνατος πονά, τόσο πολύ που ξεσκίζει τα σωθικά. Πριν μια ώρα έμαθα ότι σκότωσαν τον φερόμενο ως δολοφόνο του Γιώργου μου, του Γιωργούκου μου, προσπαθώ να καταλάβω το πως νιώθω, μ’ έπιασε μια τρεμούλα μου κόπηκαν τα πόδια είναι σαν να ξαναζώ τη δολοφονία του Γιώργου μου όλα γυρνούν στο κεφάλι μου, σαν να ξαναζώ την παραζάλη εκείνου του μεσημεριού που ακροβατούσα ανάμεσα στο χάος και στη απέραντη θλίψη», γράφει η Στάθα Καραϊβάζ.