Μπαράζ χιλιάδων ελέγχων και δεκάδες συλλήψεις για τα περιοριστικά μέτρα

Αδιόρθωτοι και επιπόλαιοι παραμένουν πολλοί συμπολίτες μας όσον αφορά την τήρηση του απαγορευτικού, καθώς από τα ξημερώματα της Τρίτης έως τα ξημερώματα της Τετάρτης τα κλιμάκια της ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει σε δεκάδες χιλιάδες ελέγχους και έχει κάνει δεκάδες συλλήψεις.

Οι εκτεταμένοι έλεγχοι της ΕΛΑΣ γίνονται όλο και περισσότεροι, και αποφέρουν καρπούς. Συγκεκριμένα, σε ένα εικοσιτετράωρο πραγματοποιήθηκαν 54.776 έλεγχοι με 2.006 πρόστιμα, εκ των οποίων τα 1.419 για άσκοπη μετακίνηση (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Στερεά Ελλάδα στις πρώτες θέσεις όπως είναι φυσικό).

Μόνο για τη μάσκα επιβλήθηκαν 521 πρόστιμα, ενώ έγιναν 61 συλλήψεις για παραβίαση της απαγόρευσης λειτουργιάς καταστημάτων.

Την ανάγκη να υπάρχει αποφασιστικότητα και απόλυτη συμμόρφωση με τα υγειονομικά μέτρα που προτείνουν οι ειδικοί ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το νέο κύμα της μετάδοσης του ιού, τόνισε νωρίτερα, από τη Δράμα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδης.

«Χρειάζεται να κάνουμε αυστηρότερους ελέγχους για την εφαρμογή των μέτρων απέναντι σε κάποιους λίγους ασυνείδητους ή σε εκείνους τους ανόητους που παράγουν θεωρίες συνωμοσίας και τώρα τα βρίσκουν μπροστά τους όλα και όλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Αυτή η κοινή προσπάθεια θα δώσει τη δυνατότητα στο σύστημα υγείας να έχει ένα περιθώριο δέκα ημερών για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτό το μεγάλο κακό που βρήκε και την πόλη της Δράμας», σημείωσε και πρόσθεσε: «Θα τρέξουμε μαζί όλα τα ζητήματα. Θα είμαστε μπροστάρηδες. Έχουμε πολλή δύναμη, έχουμε αποφασιστικότητα και θέλουμε συνεργασία για να σταματήσουμε τον ιό» πρόσθεσε.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/adiorthotoi-dekades-xiliades-elegxoi-kai-dekades-syllipseis-gia-to-lokntaoun-apo-tin-tri

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram