Μπλακ άουτ σε ολόκληρη τη Σκιάθο - ΔΕΔΔΗΕ: Προσπάθεια για σύντομη αποκατάσταση

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα ο ΔΕΔΔΗΕ εξέδωσε νέα ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι «σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σε όλες τις περιοχές που επηρεάστηκαν από τη βλάβη» στο νησί.

«Ο ΔΕΔΔΗΕ με αφορμή τη διακοπή ηλεκτροδότησης σε κάποιες περιοχές της Σκιάθου, οι οποίες σημειώθηκαν [σ.σ. χθες] Παρασκευή 16η Αυγούστου 2019» και «περίπου στις 21.40, λόγω βλάβης που προέκυψε σε γραμμή Μέσης Τάσης, διευκρινίζει ότι μετά την άμεση κινητοποίηση των συνεργείων του, περίπου στις 12.00, επανηλεκτροδοτήθηκε η χώρα του νησιού, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σε όλες τις περιοχές που επηρεάστηκαν από τη βλάβη», αναφέρει ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ την οποία έλαβε το ΑΠΕ-ΜΠΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Ο ΔΕΔΔΗΕ ζητάει συγνώμη για την ταλαιπωρία των καταναλωτών και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να περιοριστεί η ενόχληση τους», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι αυτές τις ημέρες η πληρότητα των καταλυμάτων στο «νησί του Παπαδιαμάντη» εκτιμάται ότι φθάνει στο 100% και υπολογίζεται ότι βρίσκονται στη Σκιάθο πάνω από 45.000 επισκέπτες.

Κάποιοι από αυτούς σχολίασαν το γεγονός στο twitter.

Skiathos town is currently in blackout with power failure. I’ve seen only one bicycle since I got here. I’m drawing conclusions. pic.twitter.com/56tf1641gY