Μπορούν αυτές οι 36 ερωτήσεις να οδηγήσουν στον έρωτα της ζωής σας; – Τι λένε οι ειδικοί

Δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά το 1997 ως μέρος της επιστημονικής έρευνας για τις σχέσεις. Οι 36 ερωτήσεις της αγάπης κέρδισαν παγκόσμια δημοτικότητα μέσω του viral άρθρου της Mandy Len Catron το 2015 στους New York Times «To Fall in Love With Anyone, Do This».