Μύκονος: Διαρρήκτες έκλεβαν τουρίστες σε καταλύματα και έκρυβαν τα κλοπιμαία σε βράχια - Βίντεο από τη δράση τους - Real.gr

Μύκονος: Διαρρήκτες έκλεβαν τουρίστες σε καταλύματα και έκρυβαν τα κλοπιμαία σε βράχια – Βίντεο από τη δράση τους

14:58, 25/08/2025
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου -αξιοποιώντας οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας– ταυτοποίησαν και συνέλαβαν τέσσερις διαρρήκτες αλβανικής καταγωγής που έκλεβαν τουρίστες σε δωμάτια ξενοδοχείων, τουριστικά καταλύματα και οικίες, στις περιοχές Ελιά, Χάλαρα, Αγράρι, Ληνώ, Παράγκα και Σκαλάδο.

Τα μέλη της συμμορίας από 6 έως 20 Αυγούστου, είχαν πραγματοποιήσει δέκα διαρρήξεις και τρείς απόπειρες, με τη λεία τους να αγγίζει τις 138.000 ευρώ.

Οι διαρρήκτες χτυπούσαν πάντα βραδινές ώρες, και αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα, ρούχα, υποδήματα και επώνυμα αξεσουάρ. Έφταναν στους στόχους τους, με νοικιασμένες γουρούνες κι αφού παραβίαζαν τα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες, εισέρχονταν στο εσωτερικό και αφαιρούσαν ό,τι πολύτιμο έβρισκαν, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

 

Μέρος των κλοπιμαίων το έκρυβαν στις σχισμές βράχων, τις οποίες χρησιμοποιούσαν ως προσωρινές καβάτζες.

Στο κατάλυμα που διέμεναν προσωρινά, βρέθηκαν ρολόγια, σκουλαρίκια, επώνυμα αξεσουάρ, ρούχα, υποδήματα, 3.395 ευρώ, δολάρια Αμερικής, Ελβετικά φράγκα, τα ρούχα και τα γάντια που φορούσαν όταν έκαναν τις κλοπές, και τέσσερα κινητά τηλέφωνα. Αρκετά από τα κλοπιμαία αποδόθηκαν στους δικαιούχους.

Οι συλληφθέντες αύριο (Τρίτη 26/8) θα οδηγηθούν στον Ανακριτή να απολογηθούν.

