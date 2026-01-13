Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας: Τα σενάρια της ΕΛ.ΑΣ και το ταξίδι προς Γερμανία - Real.gr

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης από την Πάτρα.

Οι αρχές μέσω βιντεοληπτικού υλικού και καταθέσεων αναζητούν τα ίχνη της, ενώ αναλύουν όλα τα πιθανά σενάρια, ακόμα και το ενδεχόμενο η νεαρή Λόρα να έχει ήδη ταξιδέψει για τη Γερμανία, όπου βρίσκεται ο αδερφός της.

Ο πατέρας της 26χρονης είπε στις Αρχές πως «μας είπε ότι θα πήγαινε για μάθημα. Ντύθηκε, φόρεσε την τσάντα της και έκτοτε δεν την ξαναείδαμε. Συμμαθητές της, την είδαν να μπαίνει στο λεωφορείο, όμως ποτέ δεν έφτασε στη σχολική αίθουσα».

Το μοναδικό στοιχείο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί είναι η σχολική της τσάντα που εντοπίστηκε από περίοικο σε σκουπίδια στου Ζωγράφου.

Συμμαθήτριά της τόνισε στις Αρχές: «Μου είχε εκμυστηρευθεί ότι κάπου θέλει να πάει. Δυσκολευόταν πολύ με την προσαρμογή της από τη Γερμανία στην Ελλάδα, τόσο λόγω γλώσσας, όσο και λόγω σχολικού περιβάλλοντος. Το τελευταίο διάστημα πουλούσε ρούχα, τσάντες και καλλυντικά, λέγοντας πως “δεν τη χαρακτήριζαν πια”».

Ζούσε με την οικογένεια της στη Γερμανία, αλλά τα τελευταια τρία χρόνια μετακόμισαν στην Πάτρα.

Συμμαθήτριά της είπε επίσης στις Αρχές πως «η Λόρα μου είχε πει πως έχει έναν αδερφό στη Γερμανία, τον οποίο δεν έχει γνωρίσει ποτέ και ήθελε να αναζητήσει».

Ο 58χρονος που φαίνεται σε βίντεο να είναι με την 16χρονη, εμφανίστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία και κατέθεσε ότι δεν έχει καμία σχέση την εξαφάνιση της. «Εγώ συνάντησα το κορίτσι γιατί μου πούλησε ένα μεταχειρισμένο κινητό έναντι των 200 ευρώ. Μαζί μου ήταν και η κόρη μου για την οποία προοριζόταν το κινητό», είπε.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Στο αποκλειστικό βίντεο-ντοκουμέντο, που έδωσε στη δημοσιότητα το STAR, φαίνεται η Λόρα την ημέρα της εξαφάνισής της. Είναι μόλις λίγα λεπτά αφότου έχει φτάσει στην Αθήνα. Μπαίνει σε μίνι μάρκετ στο Γουδί, πολύ κοντά στο νοσοκομείο Παίδων.

Έχει αλλάξει ρούχα, προσπαθώντας να κρύψει τα χαρακτηριστικά της. Φορά καπέλο τζόκεϊ και την κουκούλα του μπουφάν. Σε κοντινή απόσταση έχει πετάξει τη σχολική της τσάντα. Φορά μία νέα, μαύρη, την οποία έχει περάσει στον λαιμό. Τα ρούχα αυτά τα είχε αγοράσει λίγες ώρες πριν εξαφανιστεί. Είχε ζητήσει από φίλη της να τα φυλάει στο σπίτι της, όπως αποκαλύπτει η ίδια μιλώντας αποκλειστικά στο Star.

«Μου έλεγε ότι ήθελε να φύγει»

«Μία μέρα πριν εξαφανιστεί είχαμε βγει μία βόλτα. Μου έλεγε ότι ήθελε να φύγει μία φίλη της, ότι ήταν 18 χρονών, την έλεγαν Άννα και ότι ήθελε να πάει να δει τη γιαγιά της στην Αθήνα. Μου είπε επίσης να κρατήσω μία τσάντα, η οποία είχε μέσα διάφορα πράγματα που είχε αγοράσει: ένα μαύρο μπουφάν, ένα μαύρο καπέλο και μία μαύρη τσάντα. Ήταν πάρα πολύ κλειστή. Όταν πηγαίναμε Γυμνάσιο καθόταν μόνη της. Είχε πει πολλές φορές, όταν δεν γινόταν κάτι, ότι ήθελε να πεθάνει».

Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ

Η 16χρονη επιβιβάστηκε σε ταξί και ταξίδεψε μέχρι την Αθήνα. Απο εκείνη τη στιγμή σιωπή. Το κινητό της και οι λογαριασμοί της στα social mediα, απενεργοποιήθηκαν και κανένα σημείο ζωής.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται η ΕΛ.ΑΣ. είναι η 16χρονη να επέλεξε να μείνει στη συγκεκριμένη περιοχή γιατί σε κοντινή απόσταση υπάρχει σταθμός μετρό, προκειμένου να επιβιβαστεί, να φτάσει στο αεροδρόμιο και να ταξιδέψει στη Γερμανία που μένει ο αδερφός της.

Ένα άλλο σενάριο είναι η 16χρονη να είχε ήδη συνομιλήσει με πρόσωπο που την παρότρυνε να ταξιδέψει στην Αθήνα να τη φιλοξενήσει και να την βοηθήσει οικονομικά για το ταξίδι στη Γερμανία.

Η ελληνική αστυνομία έχει αιτηθεί και αναμένει τις λίστες επιβίβασης απο όλες τις αεροπορικές εταιρίες με προορισμό χώρες του εξωτερικού, ενώ σε στενή συνεργασία με τις γερμανικές αρχές αναζητούν τυχόν συγγενείς που μένουν στη Γερμανία και θα φιλοξενήσουν τη 16χρονη.

Χαρτογραφούν τη διαδρομή της 16χρονης

Οι αστυνομικοί έχουν χωρίσει την έρευνα σε κομμάτια. Πρώτα προσπαθούν βήμα- βήμα να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που έδωσε τελευταία φορά σημεία ζωή. Από τη στιγμή δηλαδή που αποβιβάστηκε από το ταξί, την ημέρα της εξαφάνισής της.

Η περιοχή ήδη τους έχει δώσει δύο στοιχεία, καθώς εκεί βρέθηκε η τσάντα της και εκεί κινήθηκε για τελευταία φορά.

Δεύτερον, οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου, ότι την καινούργια συσκευή τηλεφώνου που έχει αγοράσει, δεν την έχει ακόμη ενεργοποιήσει. Κάτι που προβληματίζει τις αρχές.

Και τρίτον ερευνούν το οικογενειακό περιβάλλον καθώς, στο παρελθόν όπως μας λένε πηγές μας η 16χρονη είχε μεταφερθεί σε δομή στη Γερμανία, καθώς εξεταζόταν από την πολιτεία εκεί, η πιθανότητα να κακοποιείται από τον πατέρα της.

Γι’ αυτό και οι αστυνομικοί προσπαθούν να έρθουν σε επικοινωνία και με τον αδερφό της 16χρονης που μένει στη Γερμανία και δεν έχει καμία επαφή με την οικογένεια.